Cuba no es una amenaza, afirman líderes religiosos mundiales

Cuba no representa una amenaza para ningún país, especialmente para Estados Unidos, afirmó hoy el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, Rev. Jerry Pillay, en el colofón de una visita pastoral a esta nación antillana.

En declaraciones a Prensa Latina, el líder religioso calificó de injustificada esa designación, esgrimida por la Casa Blanca para recrudecer el bloqueo e imponer su política de máxima presión sobre la isla.

Pillay señaló que después de interactuar con la comunidad religiosa, la población en general y representantes del gobierno, reafirmó su convicción de que Cuba no es un enemigo de Estados Unidos, y está favor de un diálogo respetuoso con las autoridades de ese país para abordar temas de interés bilateral.

Se pronunció, asimismo, en contra de las políticas de asfixia económica y amenazas de agresión militar contra países soberanos, y destacó la resistencia del pueblo cubano frente a esas agresiones.

Por su parte, el Rev. Philip Vinod Peacock, secretario general de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR), aseguró ser testigo de la permanente colaboración de Cuba con el orbe, especialmente en temas relacionados con la educación y la salud.

Cuba es un beneficio para el mundo, expresó a esta Agencia, y dijo que una de sus tareas será divulgar la realidad del pueblo cubano y desmontar la falsa narrativa que pretende hacer ver a esta nación caribeña como una amenaza.

Para el secretario general del Consejo Mundial Metodista, Rev. Reynaldo Ferreira Leao Neto, durante la visita a La Habana, la delegación ecuménica que integra constató que existe libertad religiosa plena, y las iglesias trabajan sin obstáculos y con total transparencia.

Leao Neto dijo ser testigo de la histórica relación de colaboración, amistad y respeto de Cuba con África, y de los sentimientos de gratitud de los hijos de ese continente con esta nación caribeña.

En la conferencia ofrecida en el capitalino Centro de Prensa Internacional, participaron también la presbítera Dora Arce, secretaria general de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba y de la Asociación de Iglesias Reformadas en América Latina, y miembro del Comité Ejecutivo de la CMIR; y el secretario general de la Comunión Mundial Anglicana, Obispo Anthony Poggo.

Asistieron al encuentro con la prensa, los demás miembros de la delegación visitante: la Rev. Jihyun Oh, secretaria general permanente de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos (Pcusa), y el Rev. Michael Blair, secretario general de la Iglesia Unida de Canadá.

Igualmente, el Rev. Jimmie R. Hawkins, director para la incidencia de la Oficina de Asuntos Públicos en Washington DC y la Oficina de Naciones Unidas de la PCUSA (Presbyterian Chusch USA).

Esta visita pastoral se produce en momentos en que Cuba enfrenta una compleja situación, tras la orden ejecutiva emitida en enero pasado por del presidente Donald Trump para estrangular la economía y privarla de recursos energéticos con el propósito subvertir el proceso revolucionario en la isla.

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