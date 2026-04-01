Instalan sistemas fotovoltaicos en radioemisoras de Granma

Sistemas fotovoltaicos de dos kilowatts (kW) son instalados en radioemisoras de Granma, provincia en la región oriental de Cuba, que les garantizarán mantener ininterrumpidamente la transmisión en caso de apagón. El montaje de los correspondientes kits comenzó por las plantas Radio Bayamo y Radio Ciudad Monumento, emisora provincial y comunitaria, respectivamente, ambas en Bayamo; Radio Granma, en Manzanillo, y Radio Portada de la Libertad, en Niquero.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Luis Alberto Otero Naranjo, director de la Radio en la provincia, dijo que tanto en Radio Sierra Maestra, en el montañoso territorio de Guisa, como en Radio Jiguaní, en la localidad homónima, los módulos serán instalados en próximos días.

Esos sistemas garantizan la vitalidad de los másteres centrales de las plantas radiofónicas, además del uso de lámparas de iluminación y un ventilador.

Los radialistas granmenses y el público radioyente agradecen la medida, dijo a esta agencia informativa Leipzig del Carmen Vázquez García, director de Radio Ciudad Monumento, voz de la segunda villa fundada en Cuba.

Personal de la filial Granma de Copextel ejecuta el montaje de los sistemas fotovoltaicos.

La Demajagua