Alastor, pionera en vender excedente de electricidad propia

La empresa de refrigeración y calderas División Alastor Granma, es pionera en la provincia homónima en vender a la Empresa Eléctrica local el excedente de la energía generada por su sistema de paneles solares de 20 KW de potencia.

Como promedio mensual, la entidad comercializa más de mil kW, informó la ingeniera Olaidy Rodríguez Lara, directora en el territorio de la Oficina Nacional de Uso Racional de la Energía (Onure).

En su diálogo con profesionales de la prensa elogió la decisión de los directivos de Alastor y también de la sucursal de Transtur en Manzanillo, segunda localidad granmense, y la Empresa de Materias Primas, en Bayamo.

Las dos últimas entidades, precisó, poseen sistemas fotovoltaicos y realizan los trámites pertinentes para entregar al Sistema Eléctrico Nacional la electricidad generada por esos equipos que sobrepasa sus necesidades.

Subrayó Olaidy Rodríguez que las personas naturales poseedoras de fuentes renovables de energía (FRE), si la generación es superior a sus necesidades, también pueden vender a la empresa encargada de ese servicio.

Enfatizó que la Resolución 41/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios incentiva el desarrollo de las FRE.

Destaca en ese sentido la disposición de mantener la exoneración del pago del impuesto aduanero a las personas naturales y jurídicas, por la importación que realicen de una amplia gama de sistemas y quipos, entre ellos los fotovoltaicos.

La Demajagua