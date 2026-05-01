Primero de Mayo de 2026: La Patria se defiende en las calles y plazas de Cuba

“La Patria se defiende en calles y plazas, este viernes 1ero al amanecer”, aseguró la víspera el presidente Díaz-Canel. Y hoy desfiló el pueblo cubano con valor, en defensa de los derechos y principios de los revolucionarios y sindicalistas, en un país soberano y antimperialista.

“Marchemos unidos: trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales, artistas, deportistas, cubanas y cubanos todos, contra el bloqueo genocida y las groseras amenazas imperiales a nuestro país”, convocó el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

“La Patria se defiende en calles y plazas, este viernes 1ero al amanecer”, aseguró la víspera el presidente Díaz-Canel. Y hoy desfila el pueblo con valor, en defensa de los derechos y principios de los revolucionarios y sindicalistas, en un país soberano y antimperialista.

Ese también fue el llamado de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la convocatoria a la gran movilización: “defender el país, desde el surco, las fábricas, las aulas, los centros científicos, termoeléctricas, hospitales, la cultura, el deporte; desde cada trinchera de combate”.

¡Cuba se alza hoy por los pueblos, contra los odios que al mundo envenenan!

¡Viva el Primero de Mayo!

Trabajadores granmenses protagonizan el Primero de Mayo con la mira en la producción y la unidad

En el contexto de la contingencia electroenergética que impacta en la rutina, trabajadores granmenses junto a sus familiares desfilan este primero de Mayo, con la premisa de producir, crear y generar desarrollo socioeconómico y cultural, desde la unidad y el compromiso.

Alzando la bandera de la estrella solitaria y la del 26 de Julio, el proletariado bayamés desplegó a lo largo del recorrido por la Avenida Felino Figueredo hasta la tribuna de la Plaza de la Patria, múltiples iniciativas.

Ni amenazas ni bloqueos podrán frenar el avance de un pueblo unido en torno a los ideales de justicia y dignidad, fue la verdad que estremeció el amanecer manzanillero con expresiones obreras de respaldo a la Revolución, en fiel homenaje a Fidel en el año de su Centenario.

Los trabajadores de la ciudad del Golfo de Guacanayabo afirmaron este Día Internacional de los Trabajadores que el pueblo de Cuba es y será guardador de las conquistas patrias de libertad, soberanía e independencia, al precio de cualquier sacrificio.

En tanto, con un masivo desfile miles de pobladores de Jiguaní dieron otro Sí por la patria, este 1 de Mayo, Día internacional de los trabajadores.

Tras la concentración en los alrededores de la plaza 19 de Diciembre, trabajadores de varios sectores enarbolaron el lema La Patria se defiende y con voces multiplicadas de !Viva Fidel!, Unidos Venceremos y otras, ratificaron su compromiso con la Revolución cubana.

En el resto de los municipios se multiplicaron las voces del proletariado granmense en contra del bloqueo y las amenazas de Estados Unidos.

Desfile del Primero de Mayo en Sancti Spíritus: Cuba sigue en pie

Una representación de los 15 sindicatos desfila por la Plaza espirituana. Foto: Alien Fernández/Escambray.

“Desde Sancti Spíritus, decimos que Cuba sigue en pie, que no renuncia a su soberanía, que no abandona a su pueblo”, apuntó la integrante del Comité Central del Partido y secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia, Ekaterina Gowen Dickinson, en su alocución previa al inicio del desfile del Primero de Mayo por la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, reporta el periódico Escambray.

A partir del análisis del complejo contexto que vive Cuba, hoy bajo el peligro de una agresión militar por parte de la administración de Donald Trump, la dirigente del Movimiento Obrero en el territorio manifestó que la celebración de este Primero de Mayo es también un mensaje al mundo. “Un mensaje de dignidad, de resistencia, de esperanza”, añadió.

La integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba instó a elevar la eficiencia, fortalecer la disciplina laboral y a aprovechar al máximo los recursos.

Al decir de Ekaterina Gowen, el momento actual exige, también, profundizar en la participación, en el control popular, en la defensa de lo conquistado, y para ello cada centro de trabajo debe ser un espacio de debate, de propuesta, de acción transformadora, remarcó.

“La unidad es nuestra mayor fortaleza —expuso—. Unidad entre trabajadores, entre sectores, entre generaciones. Unidad en torno al Partido, a la Revolución, a nuestros principios. Solo unidos podremos enfrentar los desafíos y construir el futuro que soñamos”.

Gowen Dickinson exhortó a los jóvenes trabajadores a que aporten toda su energía, su creatividad, su visión; a que asuman el legado de quienes les precedieron. Foto: Alien Fernández/Escambray.

En sus palabras, Gowen Dickinson exhortó a los jóvenes trabajadores a que aporten toda su energía, su creatividad, su visión; a que asuman el legado de quienes les precedieron.

La secretaria general de la CTC en la provincia significó que este año el festejo del Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra al unísono en las fundamentales plazas y avenidas de cada municipio, tiene un motivo especial: el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

A juicio de la dirigente, el principal defensor de la clase obrera cubana sigue guiando al proletariado con su legado de profundo sentido humanista. “A 100 años de su natalicio, la historia lo ha absuelto y ha demostrado con creces que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”, destacó.

Gowen Dickinson aseveró, igualmente, que el movimiento Mi firma por la Patria ea símbolo de compromiso, de defensa de la soberanía y de rechazo a cualquier intento de injerencia o dominación.

“No es solo una firma, es una declaración de principios, es la reafirmación de que esta tierra nos pertenece y que estamos dispuestos a defenderla”, sostuvo la secretaria general de la CTC en Sancti Spíritus en su alocución a propósito de la celebración del Día del Proletariado Mundial.

El pueblo de la cabecera provincial desfila ante la plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia. Foto: Alien Fernández/Escambray.

El desfile lo encabezaron Marta Ayala Ávila, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, de La Habana; Deivy Pérez Martín, integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria de esta organización política en Sancti Spíritus; Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura; Alexis Lorente Jiménez, gobernador provincial; la máxima dirigente del movimiento obrero en el territorio, Ekaterina Gowen Dickinson; Heroínas y Héroes del Trabajo de la República de Cuba, entre otros dirigentes del Partido, el Gobierno y el movimiento sindical.

En esta oportunidad, la marcha proletaria de los 15 sindicatos en la ciudad de Sancti Spíritus la lidera el de la Industria Alimentaria y la Pesca y la cerrará el de Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros; todos exhiben diversas iniciativas, que le brindan colorido al festejo.

Son miles de espirituanos y espirituanas que decidieron reencontrarse con la historia en la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sñanchez Valdivia.

Trabajadores de Holguín ratifican su compromiso con la soberanía nacional

Trabajadores de la provincia cubana de Holguín iniciaron hoy el desfile por el 1 de Mayo en la histórica Plaza de la Revolución Calixto García para ratificar su compromiso con la soberanía nacional, reportó la agencia Prensa Latina.

El proletariado holguineros, junto a sus familias, transitan frente al conjunto escultórico que honra al General Calixto García, en una marcha caracterizada por el colorido de los 15 sindicatos y la unidad popular.

Manifestación masiva constituye una tribuna de resistencia frente al bloqueo estadounidense y rinde tributo al líder Fidel Castro en el centenario de su natalicio, bajo la premisa de defender la Patria.

Sindicatos, estudiantes y combatientes desfilan con pancartas que visibilizan el apoyo a la producción de alimentos y la búsqueda de soluciones energéticas necesarias para el desarrollo del país caribeño.

Artemisa dijo presente este Primero de Mayo

Artemisa. Foto: Otoniel Márquez/ACN.

Artemisa celebró hoy el Día Internacional de los Trabajadores con un desfile hacia el Mausoleo a los Mártires, encabezado por el sector de la Educación y acompañado por sindicatos, estudiantes y pioneros, bajo el lema “La Patria se defiende”, informa la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Según precisó el periódico El Artemiseño, el recorrido comenzó a las ocho de la mañana y reunió a colectivos laborales que portaron banderas de Vanguardia Nacional, obtenidas este año por sus resultados productivos y sindicales.

Participaron trabajadores de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, junto al sindicato de la Alimentaria y la Pesca, quienes marcharon en bloques organizados desde horas tempranas.

Nueve Héroes y Heroínas del Trabajo de la República de Cuba en la provincia fueron reconocidos durante la jornada, que se caracterizó por la disciplina y la amplia concurrencia.

Al concluir el desfile, las avenidas 40 y 41 acogieron actividades culturales, bailables y ferias de artículos, donde los asistentes compartieron en un ambiente festivo y laboral.

La celebración reafirmó el compromiso de los trabajadores artemiseños con la defensa de la nación y la continuidad de la Revolución.

Cubadebate