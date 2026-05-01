Regresan a Holguín Romerías de Mayo

Las Romerías de Mayo regresarán a Holguín del 2 al 8 de mayo, convirtiendo nuevamente a la ciudad en la capital del arte joven.

El Festival, encuentro de mayor alcance gestado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS), estará dedicado al aniversario 40 de la organización y al centenario del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro, informó en exclusiva a la ACN Yasel Toledo Garnache, presidente de la AHS.

Toledo Garnache adelantó que, debido a la situación actual caracterizada por el déficit de combustibles y electricidad, las Romerías tendrán dinámicas especiales sin perder las esencias que las distinguen.

Escritores, artistas, promotores y amantes de la cultura volverán a unirse, seducidos por el espíritu romero, para cantar a Cuba y a la unidad de los pueblos desde la belleza de un Festival que aspira a tener vida eterna, expresó.

Apuntó que el evento regresará con espacios insignes como el congreso de pensamiento Memoria Nuestra, con una ponencia sobre Luis y Sergio Saíz Montes de Oca, los dos jóvenes poetas que inspiraron el nombre de la AHS, a cargo de Yuliet Osorio, especialista de la Casa Museo Hermanos Saíz en San Juan y Martínez.

Además, la destacada investigadora Katiuska Blanco ofrecerá una conferencia sobre el pensamiento de Fidel Castro y se estrenará un audiovisual que permitirá una visita virtual a la Casa Museo de la familia Saíz Montes de Oca.

Entre los espacios habituales sobresale Bloguerías, evento mediático que este año honrará el medio siglo de fundada la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias en Holguín y abordará en sus paneles cómo desarrollar una comunicación efectiva frente a potencialidades y riesgos de la inteligencia artificial.

Dentro de las agrupaciones participantes anunciadas figuran Ron con Cola y Anthony Bravo, este último nominado a los premios Cubadisco 2026.

Se mantendrán otros espacios habituales dedicados a la literatura, el cine, las artes visuales y la trova, junto a la danza en los parques de la ciudad, además de conciertos de rap y rock que se entremezclarán durante esos días en diversos puntos de la urbe holguinera.

Las Romerías de Mayo se celebran anualmente en la ciudad de Holguín, constituyendo un evento artístico y multidisciplinario considerado uno de los encuentros culturales más significativos del país y con creciente reconocimiento internacional.

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