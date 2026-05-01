Efecto guerra EEUU-Irán, se dispara petróleo: 125 dólares el barril

A medida que se desvanecen hoy las esperanzas de un fin rápido de la guerra de Estados Unidos contra Irán los precios del petróleo siguen disparándose.

El precio del crudo Brent superó los 125 dólares por barril a primera hora de este jueves, debido al estancamiento de las conversaciones entre Washington y Teherán que suscitó dudas acerca de la reapertura del estrecho de Ormuz, ruta comercial por la cual transita alrededor del 20 por ciento del trasiego mundial de petróleo.

Los informes indican que el crudo Brent con entrega en junio experimentó un salto del 6,2 por ciento, colocándose en 125,36 dólares, mientras que el Brent con entrega en julio subió un 3,1 por ciento, llegando a los 113,85 dólares.

Por su parte, el crudo de referencia estadounidense subió 2,3 por ciento hasta alcanzar los 109,38 dólares por barril.

Antes del inicio de la guerra, el 28 de febrero, el Brent se cotizaba en el entorno de los 70 dólares por barril.

«El colapso de las conversaciones” entre Estados Unidos e Irán sumado al rechazo del presidente Donald Trump a la propuesta iraní para restablecer el comercio en el estrecho de Ormuz “ha provocado que el mercado pierda la esperanza de una pronta reanudación de los flujos petroleros», escribieron Warren Patterson y Ewa Manthey, estrategas de ING Bank en una nota de prensa.

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