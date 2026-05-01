Canciller cubano cuestiona la seguridad diplomática en EEUU

El caso en Estados Unidos quedó impune, lo cual “provoca dudas sobre la seguridad diplomática en la capital estadounidense”, señaló en el post el jefe de la diplomacia cubana. Al ampliar sobre el tema, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, dijo que ello es parte del conocido historial del gobierno estadounidense de proteger y […]

El caso en Estados Unidos quedó impune, lo cual “provoca dudas sobre la seguridad diplomática en la capital estadounidense”, señaló en el post el jefe de la diplomacia cubana.

Al ampliar sobre el tema, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, dijo que ello es parte del conocido historial del gobierno estadounidense de proteger y respaldar a connotados terroristas, que viven, se organizan y reciben financiamiento en territorio estadounidense para acciones de terrorismo contra la nación caribeña.

En la madrugada del jueves 30 de abril de 2020, sobre las 2:10 hora local, un individuo disparó contra la sede de le representación en la calle 16 NW cerca de Fuller Street NW.

No hubo daño para el personal de la misión, el cual se encuentra seguro y protegido, pero sí deterioros materiales para el edificio resultantes del impacto de los disparos, especificó la cancillería cubana en ese momento.

En las primeras reacciones publicadas, los sucesos fueron presentados como un «crimen de odio». La realidad es que se trató de un acto terrorista, declaró el titular de Relaciones Exteriores cubano.

Radio Bayamo