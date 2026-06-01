Liga Élite: Industriales y Las Tunas encienden La Habana

La IV Liga Élite del Béisbol Cubano abre hoy sus segundos duelos particulares de la segunda vuelta con los focos mediáticos en el estadio Latinoamericano con el enfrentamiento entre Leones de Industriales y Leñadores de Las Tunas.

En el corazón del Cerro, donde la tarde cae mansa sobre gradas ralas y ecos de otra época, los felinos de Guillermo Carmona, líderes del torneo con 16 éxitos —seis de ellos consecutivos— y ocho reveses, reciben a unos Leñadores de Las Tunas (15-9) que respiran a un juego de diferencia y llegan con la madera encendida al protagonizar también una barrida en su último duelo particular.

El precedente inmediato inclina la balanza hacia los capitalinos, vencedores en tres de cuatro desafíos en el Julio Antonio Mella, aunque ahora el escenario cambia y con él la presión, el rumor de las tribunas y la densidad de cada lanzamiento.

Industriales ha levantado su cima desde el orden y la contención, con un pitcheo que presume la mejor efectividad del torneo (4.52), limita a sus rivales a un average de .259, acumula 113 ponches y apenas permite 20 cuadrangulares, sostenido por una defensa casi intacta (.981).

Sin embargo, bajo ese andamiaje firme asoma una fisura cuando la urgencia aprieta, pues su rendimiento con corredores en posición anotadora es el más bajo del campeonato (23.12 por ciento), una sequía que contrasta con sus 30 jonrones y 79 extrabases.

Las Tunas, en cambio, avanza como una marea ofensiva que no se recoge, con promedio colectivo de .356, 184 carreras anotadas y una eficacia letal del 30.23 por ciento con hombres en bases, síntesis de una alineación que castiga sin pausas.

El conjunto de Abeicy Pantoja, aunque menos dominante desde el montículo (5.33 de efectividad y WHIP de 1.50), ha sabido sostener el pulso con control y oportunidad, compensando grietas defensivas (.970) con la contundencia de sus bates.

Más allá del duelo estelar, el calendario propone otros cruces con historias propias, como el de Holguín (12-12), líder en jonrones (41), que recibe en el Calixto García a un Matanzas (7-6) hundido en el sótano y marcado por el peor pitcheo (7.24 pcl), tras haber sido barrido en la primera vuelta.

En el 26 de Julio, Artemisa (10-13) y Mayabeque (11-13) reanudan una rivalidad equilibrada tras dividir honores en su primer enfrentamiento, con la promesa de un duelo de ofensivas abiertas y lanzadores exigidos.

Este lunes, entre la disciplina silenciosa de Industriales y la ofensiva estruendosa de Las Tunas, la jornada se abre como un tablero donde cada lanzamiento puede reconfigurar la cima del torneo, mientras el Latinoamericano acoge la tarde que podría escribir la primera página de una definición inesperada.

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