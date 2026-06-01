Vuelve la presencia cubana en atletismo internacional

La presencia de cubanos en mítines internacionales de atletismo se incrementará a finales de esta semana, especialmente desde el próximo jueves cuando compitan en la Liga del Diamante de Roma los saltadores Lázaro Martínez y Jorge Hodelín.

El primero de ellos es uno de los nueve triplistas confirmados por los organizadores de un certamen también conocido como Golden Gala Pietro Mennea, que acoge el emblemático Estadio de Roma, en la capital italiana.

Medallista de bronce en el pasado mundial de Tokio 2025, Lázaro tiene como mejor marca al aire libre en la actual temporada los 16,82 metros con que fue segundo en Kosice, Eslovaquia, el pasado día 27 de mayo.

En Roma tendrá como principales rivales al cubano que compite por Italia, Andy Díaz, bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, los jamaicanos Jordan Scott y Jaydon Hibbert, el brasileño Almir dos Santos y el argelino Yasser Triki.

Para el jovencito Hodelín será su estreno en el circuito del Diamante y lo ahora en medio de un panorama muy exigente con hombres confirmados como el griego Miltiadis Tentoglou, el sueco Thobias Montler y el jamaicano Tajay Gayle, todos con registros habituales por sobre los ocho metros.

Tentoglou, dos veces campeón olímpico, ya ganó la parada de Xiamen, en China, segundo momento del actual circuito y lo logró con excelente registro de 8,42 metros.

Según trascendidos desde el viernes también habrá actividad cubana en Moscú, Rusia, donde se citarán varias estrellas en el Memorial Znamensky, entre ellas las triplistas Leyanis Pérez y Liadagmis Povea.

Igual deben estar en la capital rusa en los 100 metros con vallas Greisy Roble, Jocelin Echazabal y Lisyanet Ruiz, Roxana Gómez (400 m), Yunisleidis García (100 m), Juan Carley Vázquez (bala) y Ronald Mencía (martillo).

Redondeando el fin de semana de actividad estarán en la Liga del Diamante de Estocolmo los discóbolos Silinda Morales y Mario Díaz. Ambos ya con una presencia en el circuito del actual año, aunque con discretos resultados.

Silinda finalizó décima en Xiamen con solo 59,07 metros y Mario fue onceno en Shanghái luego de su registro de 58,73.

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