Inicia en Granma curso escolar 2025-2026

Este 1 de septiembre más de 113 mil educandos en Granma inician el curso escolar 2025-2026. Con la presencia de la Primera Secretaria del Partido en la provincia, tuvo lugar en la emblemática Plaza del Himno, de Bayamo, el acto provincial por el inicio del nuevo curso escolar. En la cita, presidida además por Yanetsy Terry Gutierrez , Gobernadora, el compromiso de garantizar el proceso docente educativo de los más de 113 mil educandos matriculados, a pesar del complejo escenario económico. En el acto provincial por el inicio del nuevo curso escolar 2025-2026, pedagogos destacados recibieron la Distinción Rafael María de Mendive, por mantener una destacada trayectoria por 20 y 25 años en el sector educacional.