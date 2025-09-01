China propone Iniciativa de Gobernanza Global por un mundo más justo

El presidente chino, Xi Jinping, propuso hoy la Iniciativa de Gobernanza Global durante la reunión ampliada de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS+).

De acuerdo con el mandatario, la propuesta busca «impulsar un sistema de gobernanza global más justo y razonable, y avanzar conjuntamente hacia una comunidad de destino compartido para la humanidad».

En primer lugar, abogó por el principio de soberanía e igualdad, aseguró que todos los países, sin distinción de tamaño, poder o riqueza, deben tener igualdad de participación, decisión y beneficio en los asuntos globales.

También llamó a democratizar las relaciones internacionales y reforzar la voz de los países en desarrollo.

En segundo lugar, destacó la necesidad de respetar el estado de derecho internacional y en este sentido subrayó el cumplimiento pleno de la Carta de las Naciones Unidas y las normas básicas de las relaciones internacionales.

Asimismo, rechazó el uso de dobles estándares y la imposición de reglas unilaterales por parte de algunos países.

En tercer lugar, Xi reiteró el compromiso con el multilateralismo, defendió el principio de consulta, construcción y beneficio compartido en la gobernanza global.

“Debemos fortalecer la unidad y cooperación, oponernos al unilateralismo y preservar la autoridad de las Naciones Unidas”, expresó.

El mandatario también planteó una visión de gobernanza centrada en las personas y propuso reformas para una participación más amplia de los pueblos en los procesos globales, así como una distribución más equitativa de sus beneficios.

Señaló la importancia de afrontar desafíos comunes y reducir la brecha entre el Norte y el Sur.

Xi hizo un llamado a la acción coordinada y eficaz, basada en una planificación integral y cooperación pragmática.

Destacó la necesidad de movilizar recursos de todas las partes para evitar retrasos y fragmentación en la implementación de políticas.

«La historia nos dice que cuanto más difícil es el momento, más debemos defender la intención original de la coexistencia pacífica, fortalecer nuestra confianza en la cooperación de beneficio mutuo y adherirnos a la lógica del progreso histórico», apuntó el líder asiático.

Xi subrayó la importancia de recordar la visión correcta d ela historia en alusión a los 80 años de la derrota del facismo y la fundación de la ONU.

«La bruma de la mentalidad de la Guerra Fría, el hegemonismo y el proteccionismo no se ha disipado, las nuevas amenazas y desafíos han aumentado sin cesar, el mundo ha entrado en un nuevo período de turbulencia y cambio», dijo el mandatario.

En este sentido, instó a la OCS a desempeñar un papel de liderazgo y dar ejemplo en la implementación de la Iniciativa de Gobernanza Global.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959