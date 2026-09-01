Comienza en Cuba curso escolar 2026-2027

Cuba celebró hoy el comienzo, en toda la isla, del curso escolar 2026-2027, un regreso al saber y un reencuentro para tejer los sueños del futuro de la Patria.

Fotos: Endrys Correa Vaillant (FotosPL)

En el capitalino Consejo Popular Prado, lugar donde su formó el Apóstol Nacional, tuvo lugar el acto de inicio. La jornada fue presidida por el mandatario de la isla, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro, Manuel Marrero.

«Otra vez es septiembre y como es costumbre abre su puerta la escuela cubana. Hoy no solo suena el timbre de la llegada o el de la voz del maestro, suena el latido de apostar al futuro, de la fuerza, de la resistencia y de la esperanza», expresó la ministra de Educación Naima Ariatne Trujillo.

«Comienza un curso lectivo en medio de la adversidad, pero sabemos que este pueblo nos se rinde y que la educación en Cuba no se negocia. Los que hemos educado sabemos que no hay una labor mas noble que esta», agregó.

La ministra también se refirió a las cuestiones organizativas del nuevo curso, la necesidad de flexibilización y acotó que el mayor reto de la enseñanza será «vencer cada día».

El curso que hoy inicia está lleno de desafíos, pero no por eso se renuncia al derecho de la educación que asiste a cada cubano.

El legado pedagógico de la isla se manifiesta en hitos como la campaña de alfabetización y los sucesivos planes de perfeccionamiento docente; por ello cada educador cubano pone su corazón en esta fecha con la convicción de no abandonar nunca las aulas.

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