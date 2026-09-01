Irán amenaza con atacar origen de cualquier agresión estadounidense

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán advirtió hoy que atacará el origen de cualquier agresión contra su territorio, independientemente del lugar desde donde sea lanzada, en medio de una nueva escalada con Estados Unidos.

En un comunicado conjunto con el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, la institución militar acusó a Washington de utilizar territorio, espacio aéreo e instalaciones de algunos países de la región para llevar a cabo ataques contra objetivos iraníes.

Teherán afirmó que respeta la soberanía de los Estados vecinos, pero advirtió que no tolerará nuevas agresiones y que cualquier ataque recibirá una respuesta “mucho más contundente”.

“El ejército agresor estadounidense no tiene más opción que abandonar la región”, señaló el comunicado, que además advirtió a quienes faciliten operaciones militares de Washington contra Irán que las Fuerzas Armadas golpearán el punto de origen de cualquier ataque.

La declaración se produjo después de que fuerzas estadounidenses atacaran el domingo dos lanzadores iraníes en la isla de Larak, situada en el estrecho de Ormuz.

Autoridades iraníes informaron que esa operación causó dos muertos y varios heridos, mientras Estados Unidos sostuvo que los objetivos estaban vinculados con preparativos para desplegar minas marítimas en esa estratégica vía de navegación.

Irán respondió posteriormente con ataques contra instalaciones que atribuyó a fuerzas estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica afirmó haber lanzado misiles contra las bases Rey Hussein y Al-Azraq, en Jordania, mientras las autoridades jordanas confirmaron la interceptación y destrucción de ocho misiles que penetraron su espacio aéreo.

Teherán también anunció ataques con drones contra posiciones estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, aunque Abu Dabi negó que la base aérea de Al Minhad hubiera sido alcanzada y confirmó únicamente la interceptación de un dron iraní sobre sus aguas territoriales.

La nueva escalada pone nuevamente en tensión la seguridad regional y la navegación por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo.

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