Participa UCI en reunión del Proyecto EVA en Italia y España

La Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba (UCI) participa en la primera reunión presencial del Proyecto EVA, iniciativa internacional orientada a la creación de capacidades en educación superior para fomentar la empleabilidad verde en las Antillas con enfoque de justicia climática y de género.

La delegación cubana está integrada por Yarina Amoroso Fernández y Juan Antonio Plasencia Soler, quienes forman parte de las jornadas de trabajo que se desarrollan del 31 de agosto al 5 de septiembre en Brescia, Italia, y continuarán del 6 al 13 de septiembre en Barcelona, España, precisó el Ministerio de Educación Superior (MES) desde su perfil en la red social Facebook.

El proyecto, cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, se ejecutará entre 2024 y 2027 y une a instituciones de Italia, España, Haití, Bahamas y Cuba para modernizar planes de estudio y promover la empleabilidad verde con inclusión y equidad en la región caribeña.

EVA impulsa la formación, la innovación y la cooperación regional, creando capacidades en instituciones del Caribe, fortaleciendo los lazos académicos con Europa y multiplicando oportunidades de aprendizaje inclusivas y sostenibles.

Con este paso, la UCI reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la internacionalización académica.

El texto íntegro del proyecto y sus resultados pueden consultarse en el sitio oficial https://evaprojecteu.unibs.it.

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