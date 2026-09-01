Participa UCI en reunión del Proyecto EVA en Italia y España

La delegación cubana está integrada por Yarina Amoroso Fernández y Juan Antonio Plasencia Soler, quienes forman parte de las jornadas de trabajo que se desarrollan del 31 de agosto al 5 de septiembre en Brescia, Italia, y continuarán del 6 al 13 de septiembre en Barcelona, España, precisó el Ministerio de Educación Superior (MES) desde su perfil en la red social Facebook.
El proyecto, cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, se ejecutará entre 2024 y 2027 y une a instituciones de Italia, España, Haití, Bahamas y Cuba para modernizar planes de estudio y promover la empleabilidad verde con inclusión y equidad en la región caribeña.
EVA impulsa la formación, la innovación y la cooperación regional, creando capacidades en instituciones del Caribe, fortaleciendo los lazos académicos con Europa y multiplicando oportunidades de aprendizaje inclusivas y sostenibles.
Con este paso, la UCI reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la internacionalización académica.
El texto íntegro del proyecto y sus resultados pueden consultarse en el sitio oficial https://evaprojecteu.unibs.it.