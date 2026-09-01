Irán dice que diálogo es única vía para resolver tensiones con EEUU

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó hoy que la continuación de la guerra no beneficia a Irán, la región ni al mundo, y defendió el diálogo y la negociación como vías para resolver las diferencias con Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de los medios iraníes, el mandatario realizó esas declaraciones durante una reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi, al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada en Biskek, capital de Kirguistán.

Pezeshkian sostuvo que desde el inicio de su Gobierno Teherán ha buscado promover la paz y la seguridad y solucionar las controversias mediante mecanismos políticos y diplomáticos.

“Desde que mi Gobierno asumió el cargo, nuestros esfuerzos se han centrado en lograr la paz y la seguridad y resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación”, expresó.

Sin embargo, acusó a Washington de recurrir a la fuerza en lugar de utilizar los canales diplomáticos y afirmó que Estados Unidos incumplió compromisos asumidos en el memorando de entendimiento alcanzado con Irán en junio.

“Seguimos buscando una vía de entendimiento y acuerdo, y creemos que la continuación de la guerra no nos beneficia, ni a la región ni a la humanidad”, señaló el jefe de Estado iraní.

Pezeshkian afirmó que la razón y la lógica obligan a evitar una prolongación del conflicto y consideró que existen sectores en Estados Unidos interesados en mantener la confrontación.

Por su parte, Modi reiteró durante el encuentro el respaldo de India a los esfuerzos destinados a lograr una paz duradera en la región y abogó por fortalecer las relaciones bilaterales con Teherán en diversos ámbitos.

Estados Unidos e Irán alcanzaron en junio un memorando de entendimiento que contemplaba el cese de las operaciones militares, el respeto a la soberanía de ambas partes y medidas para restablecer la navegación comercial por el estrecho de Ormuz, además de abrir un período de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo.

Las nuevas declaraciones del mandatario iraní se producen en medio de renovadas tensiones entre Teherán y Washington y de llamados regionales para evitar otra escalada militar.

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