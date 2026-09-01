Petróleo extiende ganancias mientras Trump amenaza nuevamente a Irán

Los precios del petróleo extendieron sus ganancias durante la sesión asiática de hoy, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevos ataques contra Irán.

Los futuros del petróleo Brent (el crudo de referencia en el mercado europeo) con vencimiento en noviembre subían 0,7 por ciento, hasta 91,08 dólares por barril, reflejó la plataforma financiera Investing.com.

Mientras, los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) avanzaban uno por ciento, hasta 86,60 dólares por barril.

En la sesión anterior, los futuros del Brent subieron 3,0 por ciento, mientras que los futuros del WTI (otra de las principales referencias para los inversores en petróleo) se dispararon 3,6 por ciento.

La estratégica vía de navegación por el estrecho de Ormuz sigue siendo la principal preocupación del mercado, pues este paso representa una ruta de exportación fundamental para el crudo y los productos petrolíferos de los grandes productores de Oriente Medio.

Entre tanto, las preocupaciones sobre el suministro eclipsan en parte los esfuerzos de los productores de la alianza ampliada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) por aumentar la producción, agregó la fuente.

La OPEP+ había aprobado un incremento adicional de la cuota de producción de aproximadamente 188 mil barriles al día a partir de septiembre.

También, una decisión de Rusia de extender su prohibición de exportaciones de diésel hasta el 30 de septiembre añadió preocupaciones sobre el suministro de combustibles refinados.

Además, Trump declaró el domingo que el petróleo obtenido en virtud de un acuerdo recién anunciado con Venezuela se utilizaría para reponer la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, que cayó a niveles cercanos a los mínimos de los últimos 44 años.

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La reserva estadounidense del hidrocarburo se situó en torno a 290 millones de barriles el 21 de agosto, tras años de extracciones, mientras aún no está claro con qué rapidez el acuerdo con Venezuela podría traducirse en suministros adicionales del crudo.

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