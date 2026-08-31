Destacan en Granma programa cautocristense por el verano

El cumplimiento de un amplio plan de actividades previsto para la etapa estival en Cauto Cristo fue reconocido durante el acto provincial de clausura del verano en el municipio de Manzanillo.

“Trabajamos para que el pueblo tuviera opciones de recreación, disfrute e incluso oportunidades de atención para las familias. Constan nuestras iniciativas, la calidad, cada gestión realizada como un trabajo en equipo”, destacó Anabel Silveira Álvarez, jefa del puesto de mando del verano de este territorio.

Silveira Álvarez manifestó no estar satisfechos con el trabajo realizado, “pero en este contexto económico, logramos hacer una programación variada y para todos los públicos, especialmente para los niños”.

El Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (Inder), Cultura, Salas de Televisión y Educación desarrollaron un sistema de trabajo para las comunidades y en cada área de verano.

Las localidades de Babiney, Tranquera y La Seis especialmente contaron con actividades para consolidar valores y habilidades .

Entre juegos, competencias, risas y protagonismo popular, los participantes acogieron cada programa y en esa labor los protagonistas lograron una mejor calidad de vida en los barrios.

Además, de cada evento cultural o deportivo, este municipio incluyó un programa realizado con excelencia, en el contexto de la celebración por el centenario del nacimiento de Fidel Castro, principal impulsor de la Revolución.

Cauto Cristo obtuvo la condición de destacado, detrás de Manzanillo, sede de de las actividades de Granma por el cierre del verano.

Radio Bayamo