Acogerá La Habana Cibersociedad 2025

La cita tendrá como sede principal el Hotel Nacional y abrirá oficialmente el lunes 6 de octubre con una sesión inaugural en la que intervendrán Omar Correa Madrigal, presidente de la UIC, y Tatiana Delgado Fernández, vicepresidenta de la organización, y presidenta del Programa Científico.
Entre las conferencias magistrales figuran la de Ailyn Febles Estrada, viceministra de Comunicaciones, sobre liderazgo digital con impacto sostenible, y la del Ayuntamiento de Valencia, España, acerca de la transformación digital y verde en esa ciudad.
Las sesiones científicas abordarán temas como gobernanza de la inteligencia artificial, ciudades inteligentes, ciberseguridad, competencias digitales y soberanía tecnológica, según informaron los organizadores.
El programa incluye paneles sobre la inteligencia artificial que necesita Cuba, experiencias en patrimonio digital, gemelos digitales urbanos y los retos de la ciberseguridad en la transformación digital.
También se celebrará un taller dedicado a la Industria 4.0, un espacio para las micro, pequeñas y medianas empresas tecnológicas, y un congreso paralelo sobre la suite LibreOffice y el software libre.
El foro contará con la participación de representantes de organismos internacionales como la Unesco, así como delegaciones de Rusia, Brasil, España, Guinea Ecuatorial, Francia, México, Austria y Vietnam.
Además, se organizará una feria expositiva donde empresas, instituciones y mipymes tecnológicas presentarán proyectos y soluciones orientadas a la digitalización.
Cibersociedad 2025 se consolida como un espacio de intercambio para investigadores, empresarios, decisores gubernamentales y comunidades tecnológicas, con el propósito de impulsar la innovación digital en beneficio del desarrollo sostenible de Cuba y de la región.