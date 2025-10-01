Teatro Andante y su paso por Colombia

La Sala Seki Sano de Bogotá, Colombia, testificó las últimas presentaciones oficiales del Teatro Callejero Andante, la tarde del 27 de septiembre, durante el 25 Encuentro de Teatro Comunitario, con dos propuestas: el unipersonal Viejos y Los Colores del bosque

Foto Portal de Facebook de Andante

Por Luis Carlos Frómeta Agüero

Con anterioridad a las puestas, Andante, presentó al público colombiano una variada selección de obras que abordan temas relevantes para las comunidades actuales, fomentando la reflexión y el diálogo, confirmando la conexión emocional que el teatro puede establecer con su audiencia, que asumió como propio el 35 aniversario del Colectivo Teatral Luz de Luna, un referente en la escena cultural de América Latina.

Durante el encuentro, que reunió a grupos de diversas partes del continente, el Teatro Andante, qu dirige Juan González Fiffe, asumió la realización de talleres interactivos, en el que actores y directores compartieron sus técnicas y experiencias con los participantes, brindando así un espacio de aprendizaje y colaboración entre artistas locales y cubanos.

La integración del Teatro Andante en este evento, es una muestra del compromiso del colectivo con la comunidad teatral y su deseo de fomentar la creación artística en todos sus niveles. Refuerza, además, el valor del trabajo cohesivo en el ámbito cultural y cómo, a través del teatro, se pueden abordar problemáticas sociales de manera creativa y constructiva.

También subraya la importancia del teatro como herramienta de integración y transformación social. Este encuentro en Bogotá representa una oportunidad invaluable para el intercambio artístico y el fortalecimiento de la comunidad teatral latinoamericana.

La conexión emocional que logran establecer con el público es fundamental; el arte tiene esa capacidad única de tocar las fibras más profundas de nuestras experiencias compartidas.

El viaje del Teatro Andante a Colombia es mucho más que una simple presentación. Es una afirmación del poder del teatro como herramienta de transformación social y un recordatorio de que el arte siempre encontrará la manera de unirnos, reflexionar sobre nuestro entorno y fomentar el diálogo.

La Demajagua