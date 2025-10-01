Ciclistas cubanos por plazas para Juegos de Santo Domingo 2026

Un equipo cubano participará en el Campeonato del Caribe de Ciclismo de Ruta con sede en Belice los días 11 y 12 de octubre, en busca de los cuatro boletos, dos por sexo, a los que tiene derecho cada país para los Juegos Centrocaribes de Santo Domingo 2026.

Lisset Ricardo Torres | Foto: Tomada de Jit

En la contrarreloj individual aseguran plazas los cuatro primeros por géneros y los seis en la carrera de largo aliento, pero cada nación solo clasifica a uno en cada prueba, según el reglamento de la competencia.

Ese proceso no incluye a los corredores de República Dominicana, por su condición de sede, por lo que esa nación tiene automáticamente asegurada su clasificación.

El plantel varonil lo integran el exponente de la categoría élite Ricardo Delgado y los menores de 23 años Brayan Mandín, Randol Izquierdo, José Domínguez y Amed Marcos.

En el sector femenino participarán Evelín Díaz (élite) y Karen Martínez, Liannis Mesa y Eyselis Delgado, todas sub-23 años.

Completan el grupo los entrenadores de los colectivos de mujeres y hombres, Joel Leal y Valentín Balbuena, respectivamente, el médico Javier Delgado y la comisaria nacional Tatiana Homar, representante de la delegación.

Se espera por la confirmación de la mejor pedalista del patio en los últimos años, Arlenis Sierra, quien ya cumple varios meses de preparación luego de convertirse en mamá, informó Leal, su entrenador en la Isla.

Sierra gestiona boletos para el niño y su esposo, conocedora de que sería la principal carta de triunfo de su elenco, dado su amplio y exitoso historial a nivel internacional, incluidas sus incursiones con la nómina del español Movistar, de los más prestigiosos del mundo.

El pasado año, en la edición del campeonato caribeño con escenario en Georgetown, Guyana, Izquierdo fue el más destacado entre los varones cubanos al conquistar la medalla de oro en la ruta, en tanto Marcos se alzó con el bronce, y Domínguez terminó quinto en la contrarreloj, todos en la categoría sub-23.

Por las damas, también en esa categoría, Liannis logró las preseas bronceadas en las dos carreras y Karen concluyó quinta en la ruta.

Daymelín Pérez, ya retirada del deporte activo, dominó la contrarreloj y ocupó el segundo puesto en la carrera de largo aliento.

Cuba tiene asegurado un espacio en mountain bike para los Juegos de Santo Domingo 2026 al conseguir Ludisnelis Fleita el cuarto lugar en el Campeonato del Caribe celebrado en el vecino país quisqueyano, señaló en su información Pablo Arturo Campins, presidente de la federación cubana de ese deporte y comisionado nacional.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.