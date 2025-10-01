Paratleta de Cuba busca hoy en India pasar a final de 400 metros T47

El paratleta Daniel Milanés reanudará hoy las presentaciones por Cuba en el campeonato mundial que se efectúa aquí hasta el 5 de octubre, con su participación en las clasificatorias de 400 metros T47.

El representante de la isla caribeña ostenta 48.87 como marca y por Latinoamérica también buscarán su pase a la final, que tendrá lugar mañana jueves, el brasileño Thomaz Rhuan y el venezolano Luis López.

Cuba cuenta con una medalla de oro, de Robiel Yankiel Sol en salto largo T46, quien alcanzó su tercer título mundial en la pista de India, y un bronce, de Guillermo Varona, campeón mundial y paralímpico, doble campeón parapanamericano en el lanzamiento de la jabalina F46.

Con solo esas dos presentaciones, la nación caribeña comparte en esta jornada el lugar 27 con Ecuador y Perú de la tabla de posiciones de 52 países que lidera Brasil con 27 medallas (7 de oro, 14 de plata y 6 de bronce).

Colombia con 4 medallas (2 de oro y 2 de plata) y México con 5 medallas (2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce) son las otras naciones de la región mejores ubicadas en el medallero en las posiciones 11 y 13, respectivamente.

Por Cuba, luego de la actuación de Milanés, competirán el sábado Felipa Isis Hechavarría en salto de longitud T46 y Ulicer Aguilera en lanzamiento de la jabalina F13 y el domingo, último día, Ever Castro, lanzamiento de la jabalina F41.

