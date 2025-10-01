Türkiye y España debaten plan de Trump para Gaza

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, y su homólogo español, José Manuel Albares, abordaron hoy el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para resolver la situación en la Franja de Gaza.

Durante una conversación por teléfono los interlocutores debatieron sobre la propuesta de un alto el fuego inmediato, condicionado a la liberación de rehenes en un plazo de 72 horas.

El plan analizado, que incluye 20 puntos, estipula además que el movimiento palestino Hamás y otros grupos no participar en el gobierno de Gaza, ni directa ni indirectamente.

Según declaró a la agencia rusa de noticas Sputnik una fuente del gobierno turco, las partes también hablaron sobre que, una vez alcanzado el alto el fuego, el control del sector debe pasar a autoridades tecnócratas bajo la supervisión de un organismo internacional presidido por el propio Trump.

