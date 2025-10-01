Türkiye y España debaten plan de Trump para Gaza

Durante una conversación por teléfono los interlocutores debatieron sobre la propuesta de un alto el fuego inmediato, condicionado a la liberación de rehenes en un plazo de 72 horas.
El plan analizado, que incluye 20 puntos, estipula además que el movimiento palestino Hamás y otros grupos no participar en el gobierno de Gaza, ni directa ni indirectamente.
Según declaró a la agencia rusa de noticas Sputnik una fuente del gobierno turco, las partes también hablaron sobre que, una vez alcanzado el alto el fuego, el control del sector debe pasar a autoridades tecnócratas bajo la supervisión de un organismo internacional presidido por el propio Trump.