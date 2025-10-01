Cuba-Nicaragua en debut de I Copa América de Beisbol

En el grupo A, que se disputará en Venezuela, junto a México, República Dominicana, Curazao y el equipo anfitrión. El B tendrá por sede a Panamá.

Por: José Luis López Sado

La selección que defienda los colores de Cuba debutará contra la de Nicaragua en la I Copa América de Beisbol, asignada a Venezuela y Panamá del 12 al 22 de noviembre próximo.

Según reflejó el sitio web de la Confederación Panamericana de Beisbol, Cuba quedó ubicada en el grupo A, que se disputará en Venezuela (Caracas y La Guaira), junto a México, República Dominicana, Nicaragua, Curazao y el equipo anfitrión.

El cotejo ante los nicas será el día 13 en el Estadio Jorge Luis García Carneiro, de La Guaira. En lo adelante, el elenco de la Isla se medirá a los de casa (14), República Dominicana (15), México (16) y Curazao (17), duelo con que cerrará la fase de grupos.

En el apartado B, con sede en Panamá, aparecen Puerto Rico, Colombia, Canadá, Brasil, Argentina y el conjunto local.

El reglamento competitivo precisa que los tres primeros equipos de cada llave avanzarán a la Súper Ronda, a disputarse desde el miércoles 19 en el estadio Mariano Rivera, de Panamá.

Los dos mejores de esa fase animarán la final y los otros dos se medirán en pos de la medalla de bronce.

El evento repartirá 500 puntos para el ranking de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol.

Adicionalmente, se tributarán un total de cinco cupos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, y otros cuatro para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

