Celebran en Granma Día Internacional del adulto mayor

Cada 1ro de octubre se celebra el Día Internacional del adulto mayor. La fecha instaurada en el año 1990, busca resaltar la importancia de la inclusión y el respeto hacia este grupo etario. En la provincia de Granma, para honrar la fecha se realizaron diversas actividades encaminadas a elevar la calidad de vida en personas de la tercera edad.

Integrantes de la Peña “Muy Cerca de Ti” en Bayamo se unieron a la celebración por el Día Internacional del Adulto Mayor.

La cita, que tuvo lugar en la pista de Patinaje de la ciudad monumento, reunió a más de una veintena de abuelos.

Allí, se destacó la trascendencia del rol de las personas mayores en la sociedad así como la importancia de garantizar sus derechos.

La peña, con un espacio habitual el tercer viernes de cada mes, fomenta en sus miembros la integración social y se enfoca en mejorar la calidad de vida de sus participantes.

Durante el agasajo especialistas en cultura y deporte, realizaron breves conversatorios sobre temas de interés para la tercera edad, tales como la prevención de enfermedades y el cuidado emocional en esta etapa de la vida.

El encuentro, organizado por la dirección de Cultura y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Granma, es muestra del compromiso territorial con una sociedad que valora y garantiza la participación activa de personas mayores en cada una de estas iniciativas.

Lianet Pérez Sanchez