Cubanas inician en Santiago eliminatoria a Mundial de fútbol 2027

La selección femenina de fútbol de Cuba comenzará mañana su andar hacia la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027 en partido ante San Cristóbal y Nieves, en el estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba, por el grupo E de las eliminatorias de la Concacaf.

El torneo consta de cinco grupos de cinco equipos y uno de cuatro, de los cuales solamente las ganadoras avanzarán a la siguiente ronda de cuartos de final, donde ya esperan Estados Unidos y Canadá, primero y segundo del ranking del área.

Los conjuntos femeninos que ganen los cuartos de final irán al Mundial, mientras que los perdedores disputarán un repechage intercontinental.

El grupo A está compuesto por México, Puerto Rico, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes estadounidenses.

En el B militan Jamaica, Guyana, Nicaragua, Dominica y Antigua y Barbuda.

Por el C juegan Costa Rica, Guatemala, Bermuda, Granada e Islas Caimán.

El D lo integran Haití, República Dominicana, Surinam, Belice y Anguila.

Compiten en el E Panamá, Cuba, San Cristóbal y Nieves, Curazao y Aruba.

Rivalizan en el F las escuadras de Trinidad y Tobago, El Salvador, Honduras y Barbados.

Las cubanas jugarán nuevamente el 1 de marzo de 2026, también en casa, contra Curazao, en tanto visitarán a Aruba el día 7 de ese propio mes, indicó el portal deportivo Jit.

El 17 de abril, las Leonas del Caribe culminarán sus acciones en Panamá, quizás el rival más complicado del grupo, en un choque de visitantes que podría dejar definido al plantel que avanza a la siguiente ronda por la llave E.

Para el encuentro con San Cristóbal y Nieves la DT de la Mayor de las Antillas Elizabeth Cuff convocó a las porteras Alianne Matamoro Reyes, Lucylena Martínez y Elika Acea.

Las contratadas en ligas foráneas Katheryn Rodríguez, Sheyla Wanton y Cecil Aldana deberán asumir protagonismo junto a otras con experiencia en la selección como Maristania Mengana, Gianna Borrego, Yaniuvi Suárez, Eliannes Valdés o Yarisleidy Mena.

También con destaque en otras convocatorias aparecen Nahomi Aguilar, Yeranys Lee, Sabrina Bahamonde, Maria Álvarez, Eunises Núñez, Laura Moreno y Lucy Amanda Brooks.

Completan la nómina las talentosas Kennys Castellanos, Indira Hechevarría, Ana Josefa Fernández, Daimelys Regla Ribalta y Delennis Acosta.

