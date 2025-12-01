Ayuda fundación neerlandesa a bienestar de niños en Holguín

La fundación neerlandesa Stichting Cuba Adelante, en colaboración con otras instituciones del país europeo, contribuye al bienestar de infantes holguineros con necesidades educativas especiales mediante donativos que potencian su proceso educacional y formación laboral.

Juan Manuel Pérez Riverón, miembro del organismo, explicó a la ACN que esta organización tiene como objetivo asistir a instituciones educativas, hospitales y centros de protección social mediante el envío anual de material escolar, médico gastable, mobiliario y herramientas esenciales, con énfasis en centros de Educación Especial y hogares de niños sin amparo parental.

Entre las escuelas beneficiadas figuran la Jorge Ricardo Masetti y la Le Thi Rieng, ambas en el municipio cabecera, apoyadas con la renovación total del mobiliario escolar y la distribución anual de materiales de estudio, entre ellos, libretas, lápices, gomas y bolígrafos para docentes, y diferentes recursos didácticos.

Como parte del respaldo a la formación laboral, incluida en el currículo de estos centros, se han suministrado herramientas de trabajo y materias primas empleadas por talleres polivalentes de carpintería, zapatería y artesanía, con el fin de capacitar a los estudiantes y facilitar su inserción social futura.

Esta asistencia se extiende también al seminternado Amistad Cuba-Holanda, en Moa, el cual recibió equipamiento moderno destinado a la cocción de alimentos, mobiliario completo para el comedor y diversos artículos deportivos, gracias a la colaboración de la empresa holandesa Womy Equipment Rental.

Pérez Riverón añadió que, a 10 años de creada, Stichting Cuba Adelante gestionó el envío de ocho contenedores con la colaboración logística de la naviera Nirint Shipping, que transporta gratuitamente las donaciones.

Los donativos incluyen, además, suplementos médicos, equipos informáticos y ropa reciclada, destinados a los cinco hogares de niños sin amparo familiar en la provincia y a otras entidades como el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez y el Policlínico César Fornet Fruto, de Banes.

Fundada en 2015 por el matrimonio neerlandés Mieke y Gerard Rutjens, Stichting Cuba Adelante promueve la asistencia sanitaria y el bienestar en hogares holguineros, brindando también apoyo alimentario a familias vulnerables en el nororiental territorio.

