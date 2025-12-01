Granma avanza a semifinales en Pequeñas Ligas de béisbol 7-8 años

El equipo de béisbol de Granma 7-8 años avanzó a la semifinal del campeonato nacional de las Pequeñas Ligas de esa categoría después de derrotar a su similar de Santiago de Cuba 17×4 y 14×12.

Los alumnos que dirige Héctor Fajardo no creyeron en la condición de locales de los indómitos y en el terreno de El Caney salieron a demostrar su poderío ofensivo en el primer encuentro, que dominaron en toda la línea, al punto de pegar 19 hits y fabricar carreras en las seis entradas.

En ese choque el bayamés Reymar Espinoza conectó el único bambinazo y enseñó, al igual que en los partidos de octavos de final contra Holguín, que es uno de los mejores bateadores de los Pequeños Alazanes.

Los anfitriones cometieron ocho errores y esa cantidad de pifias influyó mucho en la victoria de Granma, que solo pifió dos veces.

A segunda hora los santiagueros comenzaron marcando dos anotaciones en la primera entrada, pero los visitantes ripostaron con cinco, luego el desafío se empató a ocho, pero los ganadores fabricaron un racimo de seis carreras en la parte baja del cuarto inning, que terminó siendo decisivo.

Dos de los 13 imparables de los triunfadores fueron cuadrangulares, salidos de los bates de Reymar Espinosa y de Dayron Miranda.

Santiago pegó 17 incogibles, pero volvió a estar mal a la defensa, con seis marfiladas, cuatro más que sus rivales.

Después de este resultado, los granmenses chocarán el fin de semana contra Sancti Spíritus, equipo que barrió a Las Tunas 8×2 y 11×6.

En el equipo figuran 11 niños de Bayamo, dos de Yara y uno de Jiguaní, quienes son conducidos por los técnicos Héctor Fajardo, Idael Chacón, Antonio Castillo y Rolando González.

