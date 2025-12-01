Parlamento de Venezuela investigará crímenes de EEUU en el Caribe

La Asamblea Nacional (parlamento) de Venezuela realizará hoy una sesión extraordinaria para la creación de una comisión especial que investigue los ataques a pequeñas embarcaciones en el Caribe, que derivaron en asesinatos extrajudiciales.

Este equipo de trabajo realizará una indagación «rigurosa y profunda», a la cual se sumará la Fiscalía General y cuyos resultados serán llevados a todos los organismos internacionales, anunció la víspera ante periodistas nacionales e internacionales el presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Preguntado por la prensa sobre el número de connacionales involucrados en esos hechos iniciados el pasado 2 de septiembre, el legislador declaró que “vamos determinar cuántos venezolanos fueron asesinados”, en una lista que contiene además colombianos, dominicanos y trinitenses.

Adelantó que establecerán una estrategia de apoyo las familias en el estado de Sucre (nororiente) cuyos descendientes fueron asesinados y se les brindará protección, “ya que algunos están siendo amenazados”.

Acompañado por la Junta Directiva del legislativo, Rodríguez comentó acerca de reuniones sostenidas la víspera con familiares de venezolanos víctimas de los ataques estadounidenses que resultaron “asesinados extrajudicialmente en acciones ilegítimas e ilegales”.

Declaró sobre el resguardo de la identidad de esas personas porque “han venido recibiendo amenazas por sectores y personas” que no quieren se conozca la verdad y diluciden los hechos.

El titular parlamentario afirmó que todo ser humano tiene derecho al debido proceso, a la vida y se dilucida a través de tribunales cuál “crimen se ha cometido”.

Consideró curiosa esa lucha contra el narcotráfico cuando suena lógico capturar a esos narcotraficantes de baja monta para “ir ascendiendo” e ir a la captura de los responsables del negocio.

En tal sentido, estimó como una gran farsa y calumnia contra Venezuela la orquestada por el gobierno estadounidense que ni siquiera se pueden poner de acuerdo si es Cártel de Soles o el Tren de Aragua, apuntó en modo irónico.

Remarcó que “se trata de una patraña para agredir al pueblo de Venezuela y generar un cambio de régimen”.

Para el análisis, señaló, tuvieron en cuenta declaraciones de expertos militares y el derecho internacional de Estados Unidos, quienes señalaron “si esta situación se hubiera dado en hechos de guerra, estaríamos hablando crímenes”.

El titular indicó que como no hay ninguna una guerra declarada entre dos países, lo que ha venido ocurriendo “no puede catalogarse de otra manera, sino de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales”.

“Vamos a activar a través del parlamento la acción de la Fiscalía General para que tome cartas en el asunto respecto a los crímenes cometidos contra venezolanos y latinoamericanos”, recalcó.

De acuerdo a datos divulgados por funcionarios estadounidenses, desde el 2 de septiembre pasado más de una veintena de pequeñas embarcaciones fueron bombardeadas con saldo de al menos 83 víctimas mortales.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959