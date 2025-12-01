Hachas en alto: Leñadores al trono de la Serie Nacional

Los Leñadores de Las Tunas sumaron hoy dos victorias frente a los Cazadores de Artemisa en su bosque encantado del Julio Antonio Mella y ocuparon por la fuerza el trono de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Ardiendo quedó aún la tabla de posiciones con cuatro equipos enfrascados en una férrea batalla por el liderato de la fase clasificatoria, después de la jornada de cierre de los duelos particulares de esta semana.

En el partido sellado de ayer se impusieron los vigentes monarcas nacionales con pizarra final de 11-10, gracias a un hit de Yordanys Alarcón que remolcó la ventaja definitiva en la oncena entrada, ante un envío del derrotado José Ángel García.

Alberto Pablo Civil lanzó 2.1 capítulos sin permitir anotaciones y se llevó el crédito, mientras Keniel Ferraz colgó la última argolla en la pizarra y se anotó el salvamento.

Además de Alarcón y su hermano Yovani, que conectaron siete indiscutibles entre ambos, destacaron con el madero Henry Quintero con un vuelacercas y Yassel Izaguirre con doble y cinco remolques.

En el segundo partido se llevaron la victoria con pizarra de 7-0, otra vez con Yordanys como protagonista a la ofensiva al disparar un jonrón con un compañero en base.

Alejandro Meneses se cargó el éxito con una labor de cinco episodios, donde apenas toleró un par de imparables, mientras Yunieski García se fue derrotado al soportar seis rayitas —una sucia— sin poder concluir la cuarta entrada.

Los Cocodrilos de Matanzas, que perdieron el trono por average de juegos ganados, derrotaron 12-6 en entrada extra a los Toros camagüeyanos en el Victoria de Girón.

Dos anotaciones a la hora de recoger los bates para igualar el desafío y un racimo letal de siete en el décimo, con un jonrón del emergente Brayan Peña, les dio el triunfo a los saurios.

Yosney García relevó cuatro actos con una limpia a su cuenta para sumar su quinta victoria y Félix Guerrero salió por la puerta estrecha al permitir nueve carreras en 3.1 capítulos. Por los Toros, Yosbel Pérez pegó un bambinazo.

En el estadio Latinoamericano, las Avispas santiagueras escaparon de la barrida al vencer 10-3 a Industriales, con par de cuadrangulares con bases llenas de Carlos Monier, para que su equipo implantara un récord de 88 vuelacercas en una serie de 75 juegos.

Wilber Reyna firmó un relevo de cinco entradas con tres anotaciones a su cuenta y se agenció el crédito, mientras José Ernesto Pérez sufrió el descalabro.

En el José Antonio Huelga, los Gallos espirituanos lograron su tercer éxito consecutivo a costa de los Cachorros holguineros, esta vez con marcador de 6-4 y saltaron al séptimo escalón.

Lázaro Fernández ligó sencillo y doble para fletar tres para el plato y Daniel Fernández compiló de 4-3 con un remolque.

Yanielquis Duardo ganó el partido al retirar a cinco rivales, dos por la vía amarga, y Michel Cabrera lo perdió al aceptar las dos carreras que definieron el duelo.

Con un sencillo de Brayan Romero, los Tigres de Ciego de Ávila dejaron tendidos en el terreno a los Huracanes de Mayabeque con marcador de 4-3 y los bajaron al sexto puesto de la tabla.

Jonathan Bridón pegó su onceno cuadrangular de la campaña y Reinaldo Valdivia su primero, para apoyar el trabajo de Liomil González, que obtuvo su primer triunfo luego de cuatro reveses.

Por los anfitriones, Marlon Vega sufrió su tercer descalabro y Frank Alonso botó dos veces la pelota por encima de los colchones.

Los Elefantes de Cienfuegos noquearon 13-2 a los Leopardos de Villa Clara en el 5 de Septiembre y recuperaron el quinto escaño del ordenamiento general.

Dentro de un ataque de 12 inatrapables, Rachel López sacudió un batazo de cuatro esquinas y Raúl Pérez disparó par de biangulares. Ambos empujaron a cuatro corredores para el plato.

Pablo Ruiz obtuvo su primer éxito en el torneo al mantenerse en el montículo dos tercios de juego con una sola anotación a sus récords.

Los Vegueros de Pinar del Río y los Alazanes de Granma dividieron honores en su doble cartelera y continuaron su pelea por incluirse en el grupo de privilegio.

En el primer desafío los occidentales se apoyaron en el brazo de Frank Luis Medina, que caminó la ruta completa de siete apartados, para vencer 4-0.

Juan Manuel Pérez conectó un batazo de vuelta completa con dos sacos ocupados para sentenciar el choque.

En el segundo, se impusieron 5-4 los caballos orientales con éxito para Joel Mojena, quien en la ruta completa permitió un cuadrangular de Willian Saavedra y otro de Pérez, que impulsó tres en el último inning.

Por último, en el Nguyen Van Troi de Guantánamo, los Piratas de La Isla vencieron 11-8 a los Indios para dejarlos solos en el sótano del torneo.

Alexander Almarales (3-3) pegó un cuadrangular y remolcó un trío de carreras, las mismas que trajo a casa Andro Carreño (5-3).

Javier Leyva se anotó el éxito en rol de relevo y Yadier Garay colgó dos argollas en la pizarra para salvar su quinto partido.

La Demajagua