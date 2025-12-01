Barcelona amanece en la cima, Real Madrid de empates

El Barcelona estrena diciembre hoy encaramado en la cima de LaLiga de Fútbol de España, después que el destronado líder, Real Madrid, empatara por tercera vez consecutiva.

Por Fausto Triana

Con la sorpresa de un gol muy tempraneo al minuto uno de Pablo Ibañez por el Alavés, el cuadro azulgrana se recuperó de inmediato y el jovencito Lamine Yamal consiguió la igualada a los ocho y luego Dani Olmo dio la ventaja a los 26.

Sin embargo, el marcador no se movería más hasta las postrimerías, con una resistencia y amenaza del Alavés persistente, hasta que el propio Olmo dio tranquilidad a los 93 minutos para el 3-1.

Un éxito que maquilla de cierto modo la derrota en Champions League 0-3 ante el Chelsea y que, de forma inesperada, coloca a los culés al frente de la tabla, aunque con un reto muy cercano, el Atlético Madrid este martes.

Los merengues de Xabi Alonso, pese a recuperar a sus dos centrales estelares, el brasileño Eder Militao y el alemán Antonio Rudiger, volvieron a hacer aguas contra un Girona que atraviesa por una mala temporada.

De todas formas, el club también de Cataluña abrió la pizarra con un golazo desde el borde del área del marroquí Azzedine Ounahi a los 45. Y aunque el Real Madrid fue dominador en el complementario, apenas logró el empate por penal sobre el brasileño Vinicius Junior, que cobró el francés Kyliam Mbappé a los 67.

El abrazo 1-1 es el tercero sucesivo de la “casa blanca”, antes 2-2 con el Elche y 0-0 ante el Rayo Vallecano, ninguno e los tres equipos del primer nivel del torneo.

Para Mbappé fue el decimocuarto gol de la liza, mostrando otra vez un gran nivel, aunque falló un disparo en descuento al filo del minuto 94 que pudo significar la victoria.

El panorama de LaLiga en las primeras posiciones puede cambiar esta semana drásticamente. Los partidos adelantados de los finalistas de la Supercopa martes y miércoles llevan mucho morbo.

Un Atlético Madrid en racha, con seis triunfos al hilo en la justa española y el aliciente de imponerse al Inter de Milán 2-1 en la Champions, pondrá a prueba su rango contra el Barcelona en el Camp Nou este martes.

Luego, un Real Madrid cuestionado que no termina de convencer y tiene a Xabi Alonso en el cráter de un volcán, chocará con el Athletic de Bilbao, que tampoco arrancó bien, pero ya saboreó el éxito ante el Levante 2-0 y juega en casa en su imponente Estadio San Mamés de la urbe vasca.

De la jornada 14 de la liza, vale significar la victoria del Atleti frente al colista Real Oviedo, y el dominio del Betis sobre el Sevilla 2-0 en el derbi de Andalucía, siempre acompañado de tensiones que, afortunadamente no fueron a más.

Además, la confirmación del Villarreal en el tercer puesto de la tabla tras superar a la Real Sociedad 3-2.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959