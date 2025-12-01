Conmemoran 69 aniversario del desembarco del yate Granma en Las Coloradas

El Monumento Nacional Las Coloradas se prepara para conmemorar el aniversario 69 del desembarco del yate Granma. El 2 de diciembre de 1956, Fidel Castro y 82 revolucionarios arribaron a estas costas. El acto celebrará esta hazaña histórica, considerada la semilla del Ejército Rebelde, con la asistencia de pioneros y jóvenes.

El complejo monumentario luce renovado gracias al trabajo sostenido de los trabajadores de Patrimonio del municipio y la provincia durante los últimos días, a los que se sumaron obreros y directivos de otros sectores.

De igual forma, el Campismo Popular Playa Las Coloradas se engalana para la celebración, que contará con la asistencia de pioneros y jóvenes del territorio costero.

Al amanecer de este martes se celebrará el acto en honor a la epopeya del Granma, con el fin de revivir la hazaña histórica que convirtió a este lugar en la Portada de la Libertad, un sitio sagrado de la Patria.

El 2 de diciembre de 1956, Fidel Castro al frente de 82 revolucionarios arribó a las costas de este lugar, tras una azarosa travesía desde México. Este desembarco, considerado la semilla del Ejército Rebelde, marcó el reinicio de la lucha por la liberación nacional.

Texto y Fotos: Indira Olivera

