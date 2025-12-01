Primer ministro de Vietnam recibe a presidente de agencia Prensa Latina (+Fotos)

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, recibió hoy al presidente de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, Jorge Legañoa, quien viajó aquí para un encuentro de trabajo con la agencia vietnamita de noticias VNA.

Minh Chinh agradeció a Prensa Latina el apoyo brindado a la VNA en la capacitación de varias generaciones de reporteros y editores de habla hispana, muchos de los cuales se convirtieron luego en líderes de ese medio, dijo, y señaló que los nexos entre agencias constituye también un símbolo de las especiales relaciones entre Cuba y Vietnam.

Prensa Latina, añadió, fue una valiosa fuente de información desde los tiempos de la guerra, y respaldó y difunde la causa de la defensa y construcción de Vietnam, así como los éxitos alcanzados por su pueblo.

El jefe de Gobierno subrayó que la nación indochina nunca olvidará el apoyo de la isla a la causa de la independencia nacional, y ratificó que, en cualquier circunstancia, Vietnam estará siempre junto a Cuba.

Refiriéndose a la cooperación entre Prensa Latina y la VNA, comentó que ésta es particularmente estrecha y sincera, y destacó la voluntad de ambas partes de crear las mejores condiciones para poder cumplir con sus tareas, en primer lugar, defender y dar a conocer la verdad, y ofrecer información precisa y oportuna

Minh Chinh se refirió asimismo a los satisfactorios resultados del proyecto arrocero que especialistas vietnamitas desarrollan en la provincia cubana de Pinar del Río, y confirmó que, además de ampliar la colaboración en la producción de alimentos, Vietnam contribuirá con Cuba en la solución del problema energético y las telecomunicaciones.

Legañoa, por su parte, transmitió a Minh Chinh las condolencias por los graves daños provocados en la región central del país por las recientes lluvias e inundaciones, y afirmó que “a nuestros pueblos los une el idioma del amor”.

No solo el Héroe Nacional José Martí habló de los anamitas en el siglo XIX, pues en los siglos XX y XXI “Vietnam sigue presente en el corazón de los cubanos”.

El presidente de Prensa Latina subrayó que su visita se produce en un momento importante, cuando se cumplen 65 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, y destacó que el 2026 también tendrá hitos significativos, entre ellos los 65 años de la apertura de la corresponsalía de Prensa Latina en Hanoi y de la VNA en La Habana.

Previamente, en un encuentro de trabajo con la directora de la agencia vietnamita de noticias, Vu Viet Trang, ambos coincidieron en la necesidad de buscar las formas más convenientes para fomentar la cooperación y enfrentar los grandes desafíos de la actualidad.

En ese sentido, Legañoa explicó que Prensa Latina trabaja en el diseño de una hoja de ruta para marcar las transformaciones que se requieren para mantener a la agencia “como símbolo de la verdad”, tan necesaria en tiempos cuando desafortunadamente el mundo se mueve a partir de la manipulación informativa.

Nuestras prioridades, detalló, son robustecer la infraestructura tecnológica, modernizar el periodismo que estamos haciendo y llegar a nuestros clientes con productos informativos con alto valor agregado y reflexión política.

Viet Trang, por su parte, señaló que la VNA acometerá tres tareas estratégicas hasta 2030: acelerar la transición digital, concentrarse en el mejoramiento de los recursos humanos y obtener nuevas fuentes de ingreso que complementen la asignación estatal.

Por último, Legañoa instó a desarrollar tecnologías propias y lenguajes comunes y recordó una frase del comandante Ernesto Che Guevara, quien afirmó que “el socialismo no puede construirse con las armas melladas del capitalismo”.

