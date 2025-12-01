Condecoraciones en Brigada de Cuba en Zimbabwe en Día de la Medicina

Integrantes de la Brigada Médica de Cuba en Zimbabwe, con varias misiones internacionalistas, fueron distinguidos con altos reconocimientos en la Embajada de la nación caribeña en esta capital, con motivo del Día de la Medicina Latinoamericana.

En la entrega de estas distinciones por primera vez en el exterior, una doctora recibió de manos de la Embajadora, Susellys Pérez Mesa, el Sello 50 años del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, por su relevante trayectoria ininterrumpida durante cinco décadas.

La Distinción Manuel Piti Fajardo Rivero fue concedida a seis especialistas por 20 y 25 años de trabajo, mientras otros tres profesionales de la XIV Brigada Médica en Zimbabwe vinculados con las investigaciones y la ciencia merecieron la Medalla Juan Tomas Roig, entregada por la Jefa del contingente médico, Dra. María Eugenia García.

Recibir este reconocimiento es un compromiso para seguir trabajando con firmeza y entrega, es símbolo de dedicación a la profesión y a la salud del pueblo cubano y de otros muchos pueblos, afirmó al hablar en nombre de los homenajeados la Doctora Rosa María Fernández, distinguida con el Sello 50 años.

Puedo asegurar, sin temor a equivocarme que esta es una renovación de nuestro compromiso con la Patria, una reafirmación de principios y la certeza que no los defraudaremos jamás, sostuvo Fernández ante los asistentes, entre estos la Jefa los Embajadores de Rusia, de Angola y del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas.

Los reconocimientos que se entregan simbolizan el esfuerzo de muchos años, pero al a vez también el cariño de tantos que han salvado en diferentes países y de sus compatriotas que con sano orgullo los admiran, sentenció la Embajadora en las palabras centrales del emotivo encuentro.

Pérez Mesa recordó las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro en la constitución del Contingente Henry Reeve en el 2005, al asegurar que “graduarse de médico es abrir las puertas de un largo camino que conduce a la más noble actividad que un ser humano puede hacer por los demás”.

En el 2026 -sostuvo la Jefa de Misión- se cumplirán 40 años del inicio de la colaboración de Cuba con Zimbabwe, con miles de consultas, intervenciones quirúrgicas, servicios de medicina legal y electromedicina, para el asombro de muchos por su reconocido alto impacto.

Celebremos el justo reconocimiento y renovemos el compromiso con la Patria y la Revolución, a las que nos debemos y como madre intocable honraremos y cuidaremos, concluyó la Embajadora.

Música patriótica y la interpretación de un artista del saxofón de Zimbabwe amenizó la velada que contó con la participación de los miembros de la misión diplomática de la isla en el país africano.

Con posterioridad, los asistentes visitaron el monumento a Fidel Castro en la calle que lleva su nombre, para rendirle tributo en el marco del noveno aniversario de la desaparición física del Líder de la Revolución cubana.

