El joven santiaguero Carlos Monier disparó este domingo dos jonrones con las bases llenas en el triunfo de su equipo para salvar la honrilla ante Industriales y se convirtió en el séptimo bateador con par de Grand Slam en el mismo juego en la historia del béisbol cubano.

Monier sacudió su primer bambinazo con los senderos ocupados en el primer inning ante los picheos de José Ernesto Pérez y repitió la dosis frente a Omar Saínz para sentenciar temprano el marcador, después de cuatro victorias de los Leones en la subserie considerada como el clásico de clásicos de la pelota cubana.

El primer jugador con par de bambinazos con las bases llenas en un mismo partido fue el industrialista Raúl Reyes, el 28 de enero de 1968 en el estadio Latinoamericano, el mismo escenario donde Monier protagonizó su hazaña ayer.

Casi 30 años después, el 26 de marzo de 1996 el indómito Evenecer Godínez ingresó en el reducido club durante la primera Copa Revolución, única vez que ha sucedido fuera de las series nacionales, según los archivos del estadístico Benigno Daquinta.

El defensor santiaguero de las paradas cortas disparó su par de palos de vuelta entera con los ángulos congestionados ante Granma, en el Mártires de Barbados, de Bayamo.

Michel Enríquez, estrella de La Isla, resultó el tercero en poner su nombre en la lista, el 23 de diciembre de 2000, en su caso ensañado ambas veces ante el lanzador Alexander Digurnay de Guantánamo, equipo frente al cual también lo logró el habanero Dioelsis Linares, el 11 de febrero de 2027.

El quinto impuso una marca que resultará muy difícil de igualar siquiera, pues el santiaguero Alexei Bell pegó su par de Grand Slam en un mismo inning, el primero, ante Camagüey, el 3 de noviembre de 2009.

Antes de Monier, el espirituano Luis Daniel Serrano sonó también dos cuadrangulares remolcadores de ocho carreras el 14 de diciembre de 2014 en el parque Pablo Avelino, de Cárdenas, en Matanzas.

En resumen, Santiago de Cuba encabeza el ranking con tres bateadores que han logrado esa hazaña ofensiva; dos veces ha sucedido en el Latinoamericano, en par de ocasiones Guantánamo ha sido la víctima y en una de ellas ambas conexiones fueron ante el mismo pícher, Alexander Digurnay.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.