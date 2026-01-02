Cuba agradece mensajes por nuevo Aniversario de la Revolución

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció hoy desde esta capital los mensajes recibidos por su país en ocasión del 67 Aniversario del triunfo de la Revolución Cubana.

A través de su cuenta en la red social X, el canciller de la isla correspondió a los Jefes de Estado y de Gobierno, colegas y amigos de todas las latitudes, “por los mensajes de felicitación, solidaridad y buenos deseos recibidos”.

A través de su cuenta en la red social X, el canciller de la isla correspondió a los Jefes de Estado y de Gobierno, colegas y amigos de todas las latitudes, “por los mensajes de felicitación, solidaridad y buenos deseos recibidos”.

En la publicación, Rodríguez destacó el reconocimiento a la nación antillana por su labor humanista, internacionalista y solidaria.

Así mismo, los mensajes llegados resaltan “#UnPuebloEnRevolución que aboga por la paz, por un nuevo orden internacional democrático, justo e incluyente; por un mundo sin guerras, uso de la fuerza ni medidas coercitivas unilaterales”, enfatizó el jefe de la diplomacia cubana.

El titular de la cartera de relaciones exteriores del país caribeño, reafirmó el contenido de los mensajes por el 67 Aniversario del triunfo de la Revolución Cubana de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre las naciones.

En la publicación, Rodríguez destacó el reconocimiento a la nación antillana por su labor humanista, internacionalista y solidaria.

Así mismo, los mensajes llegados resaltan “#UnPuebloEnRevolución que aboga por la paz, por un nuevo orden internacional democrático, justo e incluyente; por un mundo sin guerras, uso de la fuerza ni medidas coercitivas unilaterales”, enfatizó el jefe de la diplomacia cubana.

El titular de la cartera de relaciones exteriores del país caribeño, reafirmó el contenido de los mensajes por el 67 Aniversario del triunfo de la Revolución Cubana de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre las naciones.

Radio Bayamo