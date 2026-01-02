Lamenta Díaz-Canel muerte de reconocida actriz Adela Legrá

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, expresó hoy su sentido adiós a la actriz Adela Legrá, quien falleció esta madrugada en Santiago de Cuba, a los 86 años , destacando que su interpretación en la película 'Lucía' la inmortalizó con un rostro de "auténtica cubanía".

A través de un mensaje en la red social X, el mandatario rindió homenaje a la artista, recordándola por su papel de “una campesina humildísima que busca la emancipación”, en el tercer relato de la emblemática cinta de 1968 dirigida por Humberto Solás.

A través de un mensaje en la red social X, el mandatario rindió homenaje a la artista, recordándola por su papel de “una campesina humildísima que busca la emancipación”, en el tercer relato de la emblemática cinta de 1968 dirigida por Humberto Solás.

Díaz-Canel extendió su pesar a familiares, amigos y al cine cubano, subrayando la pérdida que representa para la cultura nacional la partida de una de sus figuras fundacionales.

“Adiós sentido a Adela Legrá, actriz cubana, cuya interpretación de una campesina humildísima que busca la emancipación, inmortalizó Humberto Solás en su emblemática “Lucía”, iluminada por su rostro de auténtica cubanía. Nuestras condolencias a familiares, amigos y al Cine cubano”.

Adela Legrá se convirtió con su interpretación en ‘Lucía’ en un símbolo perdurable de la mujer cubana y de un cine comprometido con las raíces y las luchas del pueblo.

Díaz-Canel extendió su pesar a familiares, amigos y al cine cubano, subrayando la pérdida que representa para la cultura nacional la partida de una de sus figuras fundacionales.

“Adiós sentido a Adela Legrá, actriz cubana, cuya interpretación de una campesina humildísima que busca la emancipación, inmortalizó Humberto Solás en su emblemática “Lucía”, iluminada por su rostro de auténtica cubanía. Nuestras condolencias a familiares, amigos y al Cine cubano”.

Adela Legrá se convirtió con su interpretación en ‘Lucía’ en un símbolo perdurable de la mujer cubana y de un cine comprometido con las raíces y las luchas del pueblo.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.