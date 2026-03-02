Calidad del pitcheo cubano al Clásico es buena, destacó entrenador

El coach de pitcheo de la selección nacional de béisbol de Cuba, Jesús Bosmenier, destacó aquí la calidad de los lanzadores de la isla que participarán en el VI Clásico Mundial de Béisbol y la calificó de buena.

“Tenemos lanzadores con resultados en su carrera como Liván Moinelo, Raidel Martínez, los pitchers de Grandes Ligas que están trabajando; nos hemos comunicado con ellos, con Yariel Rodríguez. Creo que tenemos calidad en ese sentido para alcanzar resultados”, expresó Bosmenier en declaraciones a Prensa Latina.

El técnico lamentó la negativa de visa al entrenador de pitcheo Pedro Luis Lazo, lo cual implicó ajustes en la planificación prevista.

No obstante, aseguró que el colectivo continuará asumiendo la tarea con responsabilidad para lograr un desempeño positivo en el certamen.

“Tenemos varios compañeros que nos pueden ayudar con el trabajo, como Yuliesky González y Frank Camilo Morejón”, comentó durante el cierre de los recientes topes amistosos celebrados en Nicaragua frente a la selección pinolera.

Lazo también conversó con Prensa Latina antes de regresar a La Habana y afirmó que los jugadores se encuentran en óptimas condiciones de cara a la competencia.

“Creo que va a ser un Clásico diferente, con jugadores nuevos junto a otros más veteranos que han participado en ediciones anteriores; pienso que los juegos se van a dar bien”, señaló la gloria del deporte cubano.

Por su parte, Ariel Martínez, uno de los más destacados durante los amistosos en Nicaragua, resaltó la mezcla de juventud y experiencia en la nómina.

“El equipo nuestro tiene calidad, pero debemos mejorar la concentración en momentos determinados; nos quedan algunas lagunas por corregir. No obstante, creo que podemos alcanzar un buen resultado en el mundial”, afirmó.

La selección cubana viajó este domingo desde Managua rumbo a Phoenix, en Estados Unidos, donde disputará partidos de exhibición ante los Kansas City Royals y los Cincinnati Reds, como parte de su preparación final.

Posteriormente, el conjunto antillano, dirigido por Germán Mesa, viajará a Puerto Rico para competir en la fase de grupos del Clásico frente al equipo anfitrión, así como ante las selecciones de Colombia, Panamá y Canadá.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959