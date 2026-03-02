Irán anuncia ataque contra oficina de Netanyahu

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció hoy que lanzó un ataque contra la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como parte de la décima oleada de misiles en respuesta a la agresión estadounidense-israelí.

En un comunicado divulgado por la Agencia de Noticias Mehr, el cuerpo militar precisó que la operación incluyó también un ataque contra el cuartel general de la Fuerza Aérea israelí.

Hasta el momento, las autoridades israelíes no han emitido comentarios oficiales sobre el anuncio iraní.

Desde el sábado último, Israel y Estados Unidos desarrollan una ofensiva militar contra territorio iraní que, según reportes oficiales, ha dejado cientos de muertos, entre ellos altos cargos políticos y de seguridad.

Teherán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos en Israel y bases estadounidenses en países de la región, acciones que han provocado víctimas y daños en infraestructuras civiles.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959