Díaz-Canel expresa su pésame a Irán por la muerte del líder supremo Seyed Alí Jameneí

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, envió hoy sentidas condolencias al pueblo, gobierno de Irán y familiares por el asesinato del Gran Ayatolá Seyed Alí Jameneí.



“Enviamos sentidas condolencias al pueblo, gobierno y al presidente Dr. Massoud Pezeshkian por el asesinato del Líder Supremo de la República Islámica de Irán, Gran Ayatolá Seyed Alí Jameneí, extensivas a sus familiares”, publicó en sus redes sociales el mandatario cubano.



El execrable acto constituye una violación inescrupulosa de todas las normas del Derecho Internacional y la dignidad humana.

En Cuba será recordado como un destacado estadista y líder de su pueblo, que contribuyó al desarrollo de relaciones de amistad entre Cuba e Irán.

Cubadebate