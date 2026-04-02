Asiste presidente de Cuba a Parada Juvenil Antiimperialista

Niños, adolescentes y jóvenes irrumpieron en la mañana de hoy con una Parada Juvenil Antiimperialista, bajo el lema Aquí con Fidel, a la que asistió el presidente Miguel Díaz-Canel.

En la actividad, el pionero Alan Díaz Maceo, de octavo grado de la escuela secundaria Rubén Bravo, expresó que ellos nacieron bajo el bloqueo de Estados Unidos, “el más criminal en la historia”.

Destacó que ahora los golpea también la situación del combustible porque no tienen electricidad para el desempeño eficiente en las clases ni el estudio posterior con las tareas para hacer en sus casas.

La primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meybis Estévez, refirió que el bloqueo afecta la atención de los niños en hospitales pediátricos, lo cual hace más clara la definición de genocidio.

Precisó que la juventud cubana no traicionará jamás el legado y la historia de la Revolución así como el compromiso de seguir luchando por un país mejor, sin bloqueo.

La Parada concluyó con un desfile sobre ruedas desde la Avenida de los Presidentes hasta el parque 13 de Marzo por el Malecón habanero.

Actos similares se realizaron en todas las provincias del país.

Esta actividad forma parte de la jornada de celebraciones por el Aniversario 65 de la Organización de Pioneros José Martí y el 64 de la UJC.

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