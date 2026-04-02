Rusia y Cuba buscan restablecer comunicación aérea

Rusia y Cuba manifestaron hoy su interés mutuo en el restablecimiento inmediato del servicio aéreo, según consta en un comunicado del Ministerio de Transporte de la nación eslava.

Las partes destacaron el interés mutuo en el restablecimiento inmediato del servicio aéreo entre Rusia y Cuba», difundió el departamento tras una reunión en el Foro Internacional de Transporte y Logística entre el viceministro de Transporte ruso, Aleksánder Poshivái y su par cubano Marcos Antonio Bermúdez.

Asimismo, los funcionarios confirmaron su disposición a seguir buscando fuentes alternativas de financiación para el proyecto de restauración de la red ferroviaria cubana.

Además, coincidieron en la necesidad de impulsar la cooperación en el transporte marítimo de carga. En este aspecto, la empresa estatal rusa Morsvyazsputnik continuará prestando servicios de comunicaciones a los buques con bandera cubana.

Entre otros temas, los viceministros prestaron atención al proyecto de creación de una flota de taxis en La Habana con vehículos de fabricación rusa Moskvich.

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