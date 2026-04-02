La guerra golpea a la niñez en Yemen, pese a tregua vigente

Al menos 339 niños murieron en Yemen desde el inicio de la tregua, en abril de 2022, debido a disparos, bombardeos, minas y restos de explosivos, denunció hoy la ONG humanitaria Save the Children.

La organización no gubernamental detalló en un comunicado que otros 843 resultaron heridos durante ese lapso.

Un análisis de los datos del Proyecto de Monitoreo del Impacto Civil detectó que casi la mitad de las víctimas infantiles relacionadas con el conflicto se debieron a minas terrestres y restos explosivos, destacó.

Según el informe, apuntó, los niños tienen tres veces más probabilidades que los adultos de morir o resultar heridos por esta causa en Yemen como resultado de la falta de concienciación sobre el riesgo de minas y a una mayor exposición mientras realizan diversos trabajos como cuidar ganado y recoger leña.

En algunos casos, las lesiones provocaron discapacidad permanente por daños en la columna, además de la amputación de extremidades y la pérdida de la vista o la audición, subrayó.

La organización recordó que “los niños tardan más en recuperarse que los adultos y experimentan los incidentes de explosión de manera diferente debido a su menor tamaño corporal”.

También sufren una angustia psicológica significativa después de esos incidentes, incluida la dificultad para dormir, así como miedo y ansiedad diaria, advirtió.

No obstante, Save the Children resaltó que la tregua vigente permitió disminuir de forma considerable el número de víctimas civiles

Los datos más recientes de la ONU reflejan que 22,3 millones de personas en esta nación árabe, incluidos 12,2 millones de infantes, necesitan ayuda urgente, un aumento de 2,8 millones respecto a 2025.

El conflicto aquí comenzó en 2014, cuando los rebeldes hutíes se levantaron en armas y ocuparon grandes extensiones del país, incluida la capital, Sanaa.

Al año siguiente, una coalición árabe, dirigida por Arabia Saudita, intervino en el conflicto en apoyo del entonces presidente Abd Rabbu Mansour Hadi.

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