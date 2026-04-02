Irán desmiente afirmaciones de Trump sobre petición de alto el fuego

En declaraciones a la cadena qatarí Al-Jazeera, el vocero aseguró que “las afirmaciones de Trump sobre un alto el fuego carecen de credibilidad” y no se sustentan en hechos reales.
La reacción ocurre luego de que el mandatario estadounidense afirmara que “el nuevo líder del régimen iraní le pidió un alto el fuego” y señalara que evaluaría esa solicitud una vez que se reabra el estrecho de Ormuz.
El pasado 2 de marzo, Irán anunció restricciones al tráfico marítimo en esa estratégica vía, al advertir que atacaría a cualquier embarcación que intentara cruzarla sin coordinación previa.
Desde el 28 de febrero pasado, Estados Unidos e Israel mantienen una ofensiva militar contra Irán que provocó miles de muertos y heridos, mientras Teherán responde con ataques con misiles y drones contra territorio israelí.
Asimismo, Irán intensificó acciones contra intereses estadounidenses en varios países árabes, algunas de las cuales causaron víctimas y daños a infraestructura civil, hechos condenados por los Estados afectados.