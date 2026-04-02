Irán desmiente afirmaciones de Trump sobre petición de alto el fuego

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, rechazó hoy las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una supuesta solicitud de Teherán de alto el fuego, al calificarlas de infundadas.

En declaraciones a la cadena qatarí Al-Jazeera, el vocero aseguró que “las afirmaciones de Trump sobre un alto el fuego carecen de credibilidad” y no se sustentan en hechos reales.

La reacción ocurre luego de que el mandatario estadounidense afirmara que “el nuevo líder del régimen iraní le pidió un alto el fuego” y señalara que evaluaría esa solicitud una vez que se reabra el estrecho de Ormuz.

El pasado 2 de marzo, Irán anunció restricciones al tráfico marítimo en esa estratégica vía, al advertir que atacaría a cualquier embarcación que intentara cruzarla sin coordinación previa.

Desde el 28 de febrero pasado, Estados Unidos e Israel mantienen una ofensiva militar contra Irán que provocó miles de muertos y heridos, mientras Teherán responde con ataques con misiles y drones contra territorio israelí.

Asimismo, Irán intensificó acciones contra intereses estadounidenses en varios países árabes, algunas de las cuales causaron víctimas y daños a infraestructura civil, hechos condenados por los Estados afectados.

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