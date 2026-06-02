Anuncian ganadores de premio de investigación

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) anunció en esta capital a los ganadores en 2025 de su Premio a Estudiantes investigadores, jóvenes investigadores y joven tecnólogo.

Los autores de la inmensa mayoría de ellos provienen de universidades del país, y de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC), de centros altamente especializados, entre ellos el de Ingeniería Genética y Biotecnología, de instituciones y de hospitales, adjuntos a Organismos de la Administración del Estado.

María Luisa Zamora Rodríguez, directora de Recursos Humanos y Potencial Científico y Tecnológico del Citma, precisó que en el listado figuran las menciones, todo lo cual “demuestra que la ciencia joven cubana no se detiene en medio de las adversidades, sino que cada reto es un desafío para soñar y construir puentes de esperanzas por un mundo de paz y amor”.

Expresó “felicitaciones especiales para todos los estudiantes y jóvenes investigadores premiados, sus instituciones, familias y equipos de trabajo, quienes con su dedicación, creatividad y pasión han contribuido a la excelencia académica, el desarrollo científico y tecnológico y el bienestar de la sociedad”.

Añadió que ustedes son los hombres y mujeres de ciencia de hoy y del mañana de Cuba, y por eso los invitamos a seguirla impulsando juntos y a la innovación desde cada uno de sus puestos de trabajo y territorios, para que el conocimiento científico siga siendo un pilar fundamental que aporte al desarrollo próspero y sostenible de nuestra nación.

En esta ocasión, suman 55 los premiados en las siguientes categorías: Ciencias Técnicas, Agropecuarias, Computación e Informática, Naturales y Exactas, Sociales y Humanísticas, Pedagógicas, Médicas, Cultura Física, y Procesos Biológicos y no Biológicos, Biológicos para alumnos de elevado aprovechamiento docente.

Sus provincias de procedencia son La Habana, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín, Granma y Santiago de Cuba.

La edición de 2024 reconoció un grupo de 59 estudiantes procedentes de 14 territorios de la nación.

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