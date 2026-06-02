Agradece Cuba en ONU apoyo internacional ante agresividad de EE.UU.

Rodolfo Benítez Verson, embajador y representante permanente de Cuba ante la ONU en Ginebra, Suiza, expresó este lunes en la reunión de organización del 62 período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos la gratitud del pueblo y gobierno cubanos por las muestras de solidaridad recibidas frente a la amenaza de una agresión militar de Estados Unidos.

Según precisó la Misión de Cuba en Ginebra desde su perfil en la red social Facebook, Benítez Verson advirtió que una acción bélica contra la Isla violaría la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, además de constituir una flagrante violación de los derechos humanos del pueblo cubano, ya que “negaría el derecho a la vida de miles de cubanos que morirían defendiendo su Patria”.

El diplomático denunció que el bloqueo económico, comercial y financiero, agravado por el cerco energético impuesto por Washington desde hace cinco meses, equivale en sus efectos a un bloqueo naval, con consecuencias devastadoras para la población.

“Nuestro pueblo sufre día a día prolongados cortes de electricidad, dificultades en el abasto de agua, el transporte, los servicios comunales, el suministro de gas, la producción y distribución de alimentos”, afirmó.

Recordó que titulares de mandato del Consejo de Derechos Humanos han calificado las medidas estadounidenses como ilegales e injustificadas, y citó al Alto Comisionado Volker Turk, quien enfatizó que “nada puede justificar la asfixia de toda una población”.

El embajador convocó a la comunidad internacional a impedir una agresión contra Cuba y a movilizarse para evitar una catástrofe humanitaria, ya sea por la vía de las armas o por el bloqueo de combustible. “Sabemos que Cuba no está sola”, subrayó, al agradecer la solidaridad internacional con la isla.

En su intervención anunció que Cuba presentará dos proyectos de resolución: uno sobre derechos humanos y solidaridad internacional, y otro para convocar el Foro Social de 2027.

Asimismo, informó que el próximo 19 de junio la Isla organizará un evento paralelo sobre la implementación de la Declaración sobre el Derecho a la Paz, en ocasión de su décimo aniversario.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.