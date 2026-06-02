Danay Palomino Medel: De la música a la comedia

En el corazón de Bayamo, donde la tradición musical corre por las venas de su gente, nació Danay Palomino Medel, una joven cantante que ha sabido transformar su voz en un puente hacia diversas expresiones artísticas.

Integrante del catálogo de la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos Sindo Garay, Danay no solo se ha consolidado como cantante, también ha emergido como actriz y comediante musical, compartiendo sueños y realidades con el Consejo Provincial de las Artes Escénicas de Granma.

Su historia con la música comenzó desde la más tierna infancia, apenas con siete años, bajo la guía de la Maestra Magda Beatriz. Fue en ese primer contacto que germinaron las raíces de su pasión artística. Posteriormente, se vinculó al movimiento de artistas aficionados en la Casa de Cultura 20 de Octubre, donde consolidó sus primeras experiencias escénicas.

El camino hacia su formación profesional no estuvo exento de retos. Mientras cursaba el noveno grado, la Escuela de Arte Cacique Hatuey cerró sus puertas a nuevos estudiantes. Sin embargo, una mano amiga la condujo hacia la academia Manuel Muñoz Cedeño para las pruebas de actuación.

Aunque el rigor físico de las evaluaciones le cerró momentáneamente esa puerta, encontró un nuevo rumbo: la especialidad de Educación Musical en la Escuela Pedagógica Rubén Bravo Álvarez.

Cursando el cuarto año, tuvo la oportunidad de presentarse en un concentrado de escuelas pedagógicas en el occidente del país, donde mostró su talento en dos modalidades: una clase de graduación en Educación Musical y una narración oral innovadora que combinaba títeres y cantos, demostrando su versatilidad creativa. Finalmente, egresó con honores.

Su vida laboral comenzó en un círculo infantil, etapa que describe como la más hermosa de su carrera docente. La educación musical la llevó de regreso a la escuela Rubén Bravo, donde había comenzado, cerrando así un ciclo cargado de aprendizajes y dedicación.

Danay es madre de una niña de nueve años que sigue sus pasos en el mundo musical. Recientemente, la pequeña deslumbró en el concierto de Lidis Lamorú en Bayamo, un acontecimiento fabuloso para la capital granmense que llenó de orgullo a la familia.

Entre sus planes inmediatos destaca el trabajo con Libre Teatro, la agrupación más joven de la escena granmense dirigida por su esposo, Juan Alberto Ante.

Juntos se preparan para participar en el Segundo Campeonato de Payasos, que tendrá lugar del 9 al 12 de julio en Cienfuegos. Presentarán dos propuestas: “Payasadas musicales” y un espectáculo extraverbal, además de formar parte de las giras de verano organizadas por el Consejo de las Artes Escénicas.

Aunque Danay dejó su marca como cantante del grupo Yacaré, la orquesta femenina Son Diamante, Nogal y su proyecto Latino, es el amor profundo por los niños lo que la apasiona. Este sentimiento lo manifiesta mediante su personaje Musiquita, que encarna con entrega y ternura.

Palomino Medel es una voz que canta, la actriz que ejerce; es el alma multiartística de Granma, en la que los sueños infantiles y las realidades culturales convergen en un mismo lugar, para demostrar que la perseverancia y la pasión pueden transformar cualquier desafío.

La Demajagua