Rector avileño recibe distinción Honoris Causa en México

Yurisbel Gallardo Ballat, rector de la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez (UNICA), recibió el título de Doctor Honoris Causa del Instituto Mexicano de Estudios Superiores en Educación Física, Deporte y Recreación (IM.E.S.E.Fi.De.R.), en reconocimiento a sus aportes a la educación, la investigación y la cooperación internacional.

La investidura tuvo lugar el 30 de abril en el estado de Veracruz, México, y valoró su trayectoria en la colaboración académica con países como Mozambique, Perú y Guatemala, así como la creación de puentes entre instituciones cubanas y mexicanas de educación superior.

Ambas casas de altos estudios, la avileña y mexicana, mantienen convenios de colaboración que promueven el intercambio de docentes, estudiantes y proyectos de investigación, con el propósito de fortalecer la integración universitaria latinoamericana en áreas como la educación física, el deporte, la recreación y el desarrollo sostenible.

Gallardo Ballat destacó las potencialidades de esa red de cooperación para impulsar proyectos conjuntos en sectores estratégicos como las energías renovables, la soberanía alimentaria, la salud comunitaria y las tecnologías educativas, en el contexto actual que atraviesa Cuba.

El académico cubano subrayó que estos vínculos con instituciones de México y otros países de América Latina abren canales de acceso a recursos, programas de posgrado y plataformas digitales que contribuyen a sostener a la UNICA como motor de desarrollo para Ciego de Ávila y el país.

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