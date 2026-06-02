Rector avileño recibe distinción Honoris Causa en México

La investidura tuvo lugar el 30 de abril en el estado de Veracruz, México, y valoró su trayectoria en la colaboración académica con países como Mozambique, Perú y Guatemala, así como la creación de puentes entre instituciones cubanas y mexicanas de educación superior.
Ambas casas de altos estudios, la avileña y mexicana, mantienen convenios de colaboración que promueven el intercambio de docentes, estudiantes y proyectos de investigación, con el propósito de fortalecer la integración universitaria latinoamericana en áreas como la educación física, el deporte, la recreación y el desarrollo sostenible.
Gallardo Ballat destacó las potencialidades de esa red de cooperación para impulsar proyectos conjuntos en sectores estratégicos como las energías renovables, la soberanía alimentaria, la salud comunitaria y las tecnologías educativas, en el contexto actual que atraviesa Cuba.
El académico cubano subrayó que estos vínculos con instituciones de México y otros países de América Latina abren canales de acceso a recursos, programas de posgrado y plataformas digitales que contribuyen a sostener a la UNICA como motor de desarrollo para Ciego de Ávila y el país.