¿Cómo cambiarán los salarios en Cuba? Claves para los sectores presupuestado y empresarial

Más de 1,2 millones de trabajadores del sector presupuestado comenzarán a recibir desde agosto un incremento salarial, mientras las empresas estatales podrán definir su propia organización de salarios según sus resultados económicos. ¿Qué cambia con estas medidas, quiénes se benefician y cuáles son las nuevas reglas? El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, […]

Más de 1,2 millones de trabajadores del sector presupuestado comenzarán a recibir desde agosto un incremento salarial, mientras las empresas estatales podrán definir su propia organización de salarios según sus resultados económicos. ¿Qué cambia con estas medidas, quiénes se benefician y cuáles son las nuevas reglas?

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, explicó este viernes en la Mesa Redonda los principales detalles de dos de las transformaciones laborales y salariales que impulsa el Gobierno cubano como parte de las Transformaciones Económicas y Sociales. Comentó los alcances de estas medidas, sus beneficiarios y las nuevas facultades otorgadas al sistema empresarial estatal para gestionar la organización salarial.

“Las transformaciones comprendidas en el eje 10, relacionadas con el ámbito laboral y salarial, modifican la manera en que se organiza el trabajo y los salarios tanto en el sector presupuestado como en el empresarial”, dijo Otamendiz Campos.

Incremento del salario en el sector presupuestado

Al iniciar su intervención, el ministro se refirió a la transformación número 72, relacionada con el incremento salarial para los trabajadores del sector presupuestado. Explicó que el salario mínimo aumenta de 2 100 a 3 200 pesos mensuales y que se mantiene la escala salarial de 32 grupos, organizada según la complejidad y jerarquía de los cargos, así como la relación entre el salario mínimo y el máximo.

Precisó que la medida representa un gasto anual estimado de 42 500 millones de pesos para el presupuesto del Estado.

“Aunque sabemos que es insuficiente este incremento del salario mínimo, es un esfuerzo tremendo del país en poder garantizar los recursos financieros necesarios para realizarlo”, afirmó, y agregó que se continuará en la búsqueda de alternativas para seguir mejorando los ingresos de los trabajadores.

Empresas estatales podrán aprobar su propia organización salarial

Como uno de los elementos más novedosos de las transformaciones, el ministro anunció la descentralización hacia el sistema empresarial estatal de la facultad para aprobar su propia organización salarial.

Explicó que los niveles salariales serán negociados con los trabajadores, con la participación de las organizaciones sindicales, y estarán determinados por la capacidad económica y financiera de cada empresa.

“Los niveles de salario negociados con los trabajadores y con la participación de sindicatos dependerán de la capacidad económica o financiera de las empresas”, indicó.

Calificó esta decisión como “un tema muy revolucionario, muy innovador”, aunque aclaró que constituye la continuidad de las políticas aplicadas durante los últimos años en materia de organización del trabajo y los salarios.

A su juicio, el país ha alcanzado “una mayor madurez, una mayor comprensión de las políticas” para situar al sector empresarial estatal en condiciones similares a las existentes para otras formas de gestión.

Otamendiz insistió en que estas medidas deben analizarse de manera integral y no aisladamente. “No podemos ver estas medidas de las transformaciones de manera aislada. Esto hay que verlo en su integralidad y de manera amplia, porque una medida también tiene vínculo con otras medidas”, explicó.

Añadió que el éxito de las nuevas facultades empresariales dependerá también del avance del resto de las transformaciones previstas por el Gobierno.

Más autonomía para las empresas

Durante el intercambio, el ministro confirmó que las nuevas disposiciones entran en vigor desde este viernes tras su publicación en la Gaceta Oficial.

Precisó que desaparece el requisito de obtener autorizaciones previas para aprobar la organización salarial de cada empresa. “Se elimina la autorización previa para incrementar la organización salarial propia”, afirmó.

Según explicó, esta modificación fortalece la autonomía empresarial. “Para darle más autonomía, para que puedan definir la organización del salario en dependencia de los resultados, de la productividad, de la eficiencia y también de la complejidad de los cargos que tenga la entidad.”

El ministro subrayó que la medida responde al principio socialista de distribución. “Tenemos que decir que esto responde también a un principio de a cada cual según su trabajo, a cada cual según su capacidad. Por ende, según usted lo aporte a la entidad, a la empresa, también será el ingreso y el salario que va a recibir.”

Asimismo, señaló que la planificación y ejecución del fondo salarial quedará condicionada únicamente a la capacidad económica y financiera de cada empresa: “No hay otro indicador; por ende, depende de esa productividad, de esa eficiencia, de producir más bienes y servicios.”

En ese sentido, sostuvo que el propósito es estimular la producción y el desempeño empresarial.

“Estamos desatando las fuerzas productivas de la gente para que puedan aportar más a la economía del país.”

Las empresas con pérdidas tendrán limitaciones

El titular de Trabajo y Seguridad Social aclaró que las empresas que operan con pérdidas no podrán aplicar plenamente las nuevas facultades salariales mientras mantengan esa condición.

Explicó que esas entidades únicamente podrán incrementar el salario de aquellos cargos cuya remuneración se encuentre por debajo del salario mínimo aprobado para el país.

Para el resto de los trabajadores, precisó, se mantendrá el salario base vigente.

Otamendiz subrayó que uno de los objetivos de las transformaciones económicas es precisamente revertir la situación de las empresas deficitarias.

“Una empresa no está para tener pérdidas, la empresa está para tener ganancias.”

Agregó que las condiciones creadas por las transformaciones económicas y sociales deben permitir que esas entidades mejoren sus resultados y, con ello, incrementen los ingresos de sus trabajadores.

“Están creadas las condiciones… para que las empresas que hoy operan con pérdidas empiecen a salir de esa situación. Por supuesto, como resultado de esto, los trabajadores que están en esas entidades puedan incrementar sus ingresos y sus salarios.”

El ministro concluyó señalando que tanto el incremento salarial en el sector presupuestado como las nuevas facultades para el sistema empresarial estatal constituyen dos de las principales transformaciones laborales actualmente en marcha.

Más de 1,2 millones de trabajadores del sector presupuestado se beneficiarán con el incremento salarial

El viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Ariel Fonseca Quezada, explicó en la Mesa Redonda los principales elementos de la implementación del incremento salarial para el sector presupuestado, una medida que beneficia a más de 1,2 millones de trabajadores y forma parte de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas por el Gobierno.

Al intervenir en el programa, precisó que el incremento entró en vigor el 1.º de julio y comenzará a reflejarse en los salarios que se pagarán durante el mes de agosto.

“A partir del primero de julio de este año, como parte ya de las 176 transformaciones, de manera concreta entró en vigor el incremento salarial para el sector presupuestado”, señaló.

No se trata de una reforma salarial general

Fonseca Quezada aclaró que esta decisión no constituye una reforma general del sistema salarial, como ocurrió durante la implementación de la Tarea Ordenamiento, sino una actualización de los ingresos de los trabajadores presupuestados.

“Es importante aclarar que no es una reforma general de salarios, como sí ocurrió algunos años cuando la implementación de la Tarea Ordenamiento, pero sí es un paso importante para actualizar los ingresos de los trabajadores del sector presupuestado a partir de reconocer su labor esencial para nuestra sociedad”.

El viceministro recordó que la medida beneficia a alrededor de 1,2 millones de trabajadores, equivalentes al 51 % de los empleados del sector estatal cubano. Asimismo, insistió en que las transformaciones económicas deben analizarse de manera integral, pues todas guardan relación entre sí.

Añadió que el incremento representa un esfuerzo financiero superior a los 42 500 millones de pesos anuales con cargo al presupuesto del Estado, en medio de un escenario económico complejo marcado, entre otros factores, por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

El salario mínimo aumenta para todos los trabajadores del país

Durante su intervención, el viceministro recordó que el salario mínimo quedó fijado en 3 210 pesos mensuales y subrayó que esa cifra no solo se aplica al sector presupuestado.

“El salario mínimo que a partir de que se estableció en 3 210 pesos es para el sector presupuestado, para el sector empresarial estatal, pero para todos los trabajadores del país”.

Precisó que todas las formas de gestión y todos los empleadores, independientemente de su forma de propiedad, están obligados a cumplir ese salario mínimo, el cual representa un incremento cercano al 53 % respecto al anterior.

Explicó además que se mantienen los 32 grupos de la escala salarial, cuyos valores también aumentan aproximadamente un 53 %, alcanzando el grupo 32 un salario superior a los 14 000 pesos.

Se mantienen los principios del sistema salarial

Fonseca Quezada enfatizó que la estructura de la escala salarial responde a principios técnicos y éticos previamente establecidos y no a decisiones arbitrarias.

“La creación de estos grupos escalas no es algo arbitrario (…) valoramos cada puesto de trabajo de manera objetiva”.

Indicó que la organización salarial continúa sustentándose en principios como la diferenciación, la igualdad de salario por igual trabajo sin discriminación, la complejidad, la proporcionalidad y la jerarquía de los cargos.

También recordó que continúan vigentes los pagos adicionales aprobados en los últimos años para sectores priorizados como Salud y Educación, entre ellos los estímulos por años de servicio, la sobrecarga laboral, la nocturnidad, las categorías científicas y otros conceptos.

No se trata de una reforma salarial general

Fonseca Quezada aclaró que esta decisión no constituye una reforma general del sistema salarial, como ocurrió durante la implementación de la Tarea Ordenamiento, sino una actualización de los ingresos de los trabajadores presupuestados.

“Es importante aclarar que no es una reforma general de salarios, como sí ocurrió algunos años cuando la implementación de la Tarea Ordenamiento, pero sí es un paso importante para actualizar los ingresos de los trabajadores del sector presupuestado a partir de reconocer su labor esencial para nuestra sociedad”.

El viceministro recordó que la medida beneficia a alrededor de 1,2 millones de trabajadores, equivalentes al 51 % de los empleados del sector estatal cubano. Asimismo, insistió en que las transformaciones económicas deben analizarse de manera integral, pues todas guardan relación entre sí.

Añadió que el incremento representa un esfuerzo financiero superior a los 42 500 millones de pesos anuales con cargo al presupuesto del Estado, en medio de un escenario económico complejo marcado, entre otros factores, por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

El salario mínimo aumenta para todos los trabajadores del país

Durante su intervención, el viceministro recordó que el salario mínimo quedó fijado en 3 210 pesos mensuales y subrayó que esa cifra no solo se aplica al sector presupuestado.

“El salario mínimo que a partir de que se estableció en 3 210 pesos es para el sector presupuestado, para el sector empresarial estatal, pero para todos los trabajadores del país”.

Precisó que todas las formas de gestión y todos los empleadores, independientemente de su forma de propiedad, están obligados a cumplir ese salario mínimo, el cual representa un incremento cercano al 53 % respecto al anterior.

Explicó además que se mantienen los 32 grupos de la escala salarial, cuyos valores también aumentan aproximadamente un 53 %, alcanzando el grupo 32 un salario superior a los 14 000 pesos.

Se mantienen los principios del sistema salarial

Fonseca Quezada enfatizó que la estructura de la escala salarial responde a principios técnicos y éticos previamente establecidos y no a decisiones arbitrarias.

“La creación de estos grupos escalas no es algo arbitrario (…) valoramos cada puesto de trabajo de manera objetiva”.

Indicó que la organización salarial continúa sustentándose en principios como la diferenciación, la igualdad de salario por igual trabajo sin discriminación, la complejidad, la proporcionalidad y la jerarquía de los cargos.

También recordó que continúan vigentes los pagos adicionales aprobados en los últimos años para sectores priorizados como Salud y Educación, entre ellos los estímulos por años de servicio, la sobrecarga laboral, la nocturnidad, las categorías científicas y otros conceptos.

El incremento salarial se complementa con otros pagos adicionales

El viceministro presentó varios ejemplos para ilustrar el efecto combinado entre el incremento del salario escala y los pagos adicionales.

Explicó que un médico general integral recién graduado verá elevar su salario escala de 4 610 a 7 045 pesos, pero al sumar los pagos por años de servicio, nocturnidad y esfuerzo en condiciones especiales podría percibir alrededor de 19 940 pesos mensuales.

Asimismo, señaló que un médico especialista de segundo grado con categoría docente, años de servicio y demás incentivos establecidos podría alcanzar ingresos cercanos a los 27 800 pesos mensuales.

“Esta incremento salarial cuando se combina con otros pagos adicionales da unos resultados que hoy, insuficiente, insistimos, a partir del costo de la canasta básica, etcétera, pero que es una respuesta concreta”.

En el caso del sector educacional, indicó que un profesor de la enseñanza general podrá percibir aproximadamente 19 770 pesos mensuales, mientras que un profesor titular universitario alcanzaría alrededor de 21 585 pesos, en dependencia de su categoría docente, científica y años de antigüedad.

Salud y Educación continúan siendo sectores priorizados

Fonseca Quezada recordó que el Gobierno ha venido aprobando de forma gradual pagos adicionales para sectores estratégicos.

Reconoció que aún existen preocupaciones en Salud relacionadas con trabajadores que no forman parte del personal médico o de enfermería, cuyos incentivos continúan siendo objeto de análisis para futuras etapas. “Se seguirá analizando para que de manera paulatina, a partir de que las condiciones lo permitan, puedan ir recibiendo estos pagos adicionales”, dijo.

El viceministro destacó que estas medidas tienen un impacto significativo debido al elevado número de trabajadores que laboran en los sectores de Salud, Educación, Cultura, INDER y otras instituciones formadoras del país.

El incremento será retroactivo al mes de julio

Otro de los aspectos abordados fue la aplicación retroactiva de la medida. Fonseca Quezada explicó que, aunque el incremento comenzó a regir desde el 1.º de julio, los trabajadores lo percibirán durante agosto, pues el salario se cobra por el trabajo realizado el mes anterior.

También reconoció el esfuerzo organizativo que implicó la implementación de la medida, incluyendo la actualización de los sistemas contables, nóminas, bancos y demás estructuras financieras del país.

El nuevo Código del Trabajo prevé revisar anualmente el salario mínimo

El viceministro destacó además que el recientemente aprobado Código del Trabajo incorpora la obligación de revisar anualmente la pertinencia del salario mínimo.

“El Código del Trabajo (…) fija y obliga a la necesidad que anualmente el Gobierno pueda analizar la pertinencia y que, a partir de las posibilidades económicas, se pueda ir fijando un salario mínimo en correspondencia con las necesidades, con los costos, con la inflación y también con las posibilidades del país”.

Añadió que esta revisión tendrá impacto no solo sobre los salarios, sino también sobre las pensiones y las prestaciones de la asistencia social, como parte de una evaluación integral de los ingresos de la población.

Un primer paso para fortalecer los servicios sociales

En las conclusiones de su intervención, Fonseca Quezada reiteró que más de 1,2 millones de trabajadores del sector presupuestado verán incrementados sus ingresos a partir de agosto, gracias a un importante esfuerzo financiero del Estado.

Insistió en que la medida no resuelve todas las necesidades existentes, pero constituye “un primer paso” dentro de un mecanismo que permitirá revisar anualmente el salario mínimo y avanzar gradualmente en la actualización de los ingresos.

“Esta transformación no resuelve todas las carencias que hoy estamos enfrentando, pero representa una apuesta necesaria para fortalecer a los trabajadores que sostienen los servicios sociales básicos. Sienta las bases de un sistema que, aunque todavía limitado, busca ser más justo y adaptativo a la realidad económica del país”.

buscan afectar las garantías relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo ni los tiempos de descanso.

“Todo lo que estamos haciendo es para más transformación, para más flexibilidad y para que las personas puedan tener más de un trabajo, puedan tener más ingresos, puedan tener una pensión mayor en el futuro, pero también respetar su descanso y su jornada laboral”, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia de garantizar el equilibrio entre la vida laboral y familiar.

“Que también pueda contribuir a convivir con la familia, a participar en la vida familiar de sus hijos, de su casa”, añadió.

Cubadebate