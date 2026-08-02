Convocó la AHS al Premio Aire Frío de teatro joven

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) convocó al Premio Aire Frío a la obra más relevante presentada en el año 2026, con el objetivo de reconocer y promover a los jóvenes que, mediante su quehacer en la escena, reflejen las inquietudes y aspiraciones fundamentales de su generación desde la experimentación formal y conceptual más elaborada.

Podrán participar todos los colectivos teatrales dirigidos por jóvenes profesionales cubanos residentes en el país, sean miembros o no de la AHS, que tengan hasta 35 años, con propuestas escénicas que se hayan estrenado o repuesto entre el primero de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026.

Un jurado integrado por personalidades de las artes escénicas será encargado de evaluar las obras que hayan sido prenominadas por las filiales de la organización en cada provincia o por personalidades de reconocido prestigio; una vez realizada la nominación, se pondrá en conocimiento del colectivo para que confirme si acepta formar parte del concurso.

El premio consistirá en diploma acreditativo y el pago de 20 mil pesos cubanos al colectivo cuya propuesta resulte más cohesionada y novedosa; de igual manera, la AHS, previo acuerdo con el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, preparará una temporada o gira en dependencia de las peculiaridades del proyecto premiado.

De acuerdo con la convocatoria, el resultado se dará a conocer en enero de 2027, en un acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la organización que aglutina a la vanguardia artística juvenil cubana.

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