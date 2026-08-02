Convocan a Taller sobre gestión de calidad para nuevos actores económicos

Un taller sobre sistemas de gestión de la calidad, orientado a Mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia, se desarrollará del 10 al 14 de agosto de 2026 mediante la plataforma digital WhatsApp, informó el Canal de Actores Económicos en Telegram, medio oficial del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) para informar sobre las regulaciones, medidas y tendencias de los actores de la economía cubana.

La capacitación abordará herramientas de dirección empresarial basadas en normas internacionales, con el propósito de fortalecer la competitividad de los nuevos actores económicos.

Durante una semana, los participantes aprenderán a diseñar procesos estratégicos, claves y de apoyo, así como a elaborar un Manual de Calidad de manera sencilla y útil.

El programa incluye la reducción de desperdicios y reprocesos, mediante la identificación de actividades que agregan valor, y la creación de indicadores para medir el desempeño de los negocios.

También se prevé instrucción sobre auditorías internas con bajo costo y la aplicación del ciclo PHVA de mejoramiento continuo.

Esta metodología se fundamenta en el principio de “aprender haciendo”, con casos prácticos, dinámicas y análisis de frases de especialistas en calidad.

La matrícula tiene un costo de mil CUP, y las inscripciones se realizan a través del contacto Osvaldo, teléfono +53 5 2464379.

Los organizadores precisaron que los cupos son limitados y recomendaron reservar con antelación.

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